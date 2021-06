Yerim Bakayoko pleure son père Hamed Bakayoko et fait une promesse

Yerim Bakayoko, fils du défunt Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, a rendu un émouvant hommage à son père dans un message posté, jeudi sur Instagram.

Décédé le 10 mars 2021 des suites d'un cancer fulgurant à Fribourg en Allemagne, Hamed Bakayoko, l'ex-Premier ministre ivoirien, reste toujours gravé dans la mémoire de ses proches, notamment son fils Yerim Bakayoko qui n'a pas manqué de lui rendre un émouvant hommage dans un message posté sur son compte Instagram. L’orphelin de père a, dans son message, rassuré son défunt père qu’il n’a aucune crainte à avoir de là où il est.

"Papa Hamed Bakayoko, le 10 mars dernier, il a plu à Dieu de t’arracher à notre affection. Quatre-vingt-douze jours très difficiles remplis d’émotions. Ce jour, tu me donnes la force de pouvoir m’exprimer. Papa, ton départ est le début d’une nouvelle école, celle de la vie, un nouveau type d’apprentissage cette fois sans son maitre. Tu peux te reposer sans crainte", a écrit le fils ainé d' Hamed Bakayoko.

Yerim Bakayoko promet de marcher dans les pas de son père. " Je me battrai pour que tu sois fier du garçon que je suis et l’homme que je deviendrai. Je marcherai dans tes pas. Tu me disais toujours (jeune tu es maitre de ta vie et qu’importe ta prison, tu as les clefs) et c’est cette phrase-là qui me permet de tenir debout et de faire face à la triste réalité que Dieu nous a imposée", a-t-il indiqué.

"Énormément de souvenirs, de bons moments passés ensemble. Je reste reconnaissant devant Dieu de t’avoir eu comme père et comme modèle. Merci à chacune et à chacun pour vos marques d’affection que vous nous avez témoignée. Merci Grand pour toutes ces leçons de vie, on est fort, y a rien. Hambak, tu me manques énormément", a poursuivi Yerim Bakayoko.

Proche du président Alassane Ouattara et père de quatre enfants, Hamed Bakayoko avait successivement occupé les portefeuilles ministériels de la Sécurité, ensuite de la Défense avant d'être nommé Premier ministre en juillet 2020 en remplacement d' Amadou Gon Coulibaly, décédé en août 2020 des suites d'un arrêt cardiaque.