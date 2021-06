"Davido sera empoisonné par une personne qui dort dans sa maison"

Une homme de Dieu nigérian a révélé que le célèbre chanteur David Adedeji Adeleke alias Davido sera empoisonné par un de ses proches.

Un homme de Dieu prédit la mort de Davido

David Adedeji Adeleke, plus connu sous le nom Davido, est né le 21 novembre 1992 à Atlanta en Géorgie aux États-Unis. A seulement 29 ans, le chanteur est incontestablement un des artistes les plus adulés au Nigeria et même en Afrique. Il a étudié l’administration des affaires à l’Université Oakwood aux États-Unis, avant d’abandonner les études pour se consacrer à la musique. Davido s'est fait connaître en 2011 avec la sortie du titre "Dami Duro". Depuis lors, le jeune homme n'a plus quitté la scène musicale et a enchaîné plusieurs titres qui ont cartonné dans toute l'Afrique.

On peut citer entre autres des chansons telles que "Gobe", "One of a Kind", "Skelewu", "Aye", "Tchelete (Goodlife)" avec Mafikizolo, "Naughty" avec DJ Arafat, "Owo Ni Koko", "The Sound" et "The Money" avec Olamide. Le jeune artiste nigérian a également remporté de nombreux et prestigieux prix. Le 30 novembre 2017, Davido a remporté le prix du meilleur artiste africain aux MOBO Awards ( prix de la musique d'origine noire ). Le 24 juin 2018, Davido est devenu le premier artiste basé en Afrique à recevoir son prix sur la scène principale des BET Awards.

Alors que l'artiste continue sa progression dans la musique, un homme de Dieu annonce que tout pourrait s'arrêter d'ici peu pour Davido. Selon le prophète, le chanteur sera empoisonné par un membre de son entourage. « Il (Davido) sera empoisonné. Je ne le connais pas, je ne l’ai jamais vu de toute ma vie mais ils mettront quelque chose dans sa boisson, on l’emmènera à l’hôpital, il sera hospitalisé, il sera inconscient. J’ai prié mais le Seigneur dit que ça arrivera et la personne qui va l’empoisonner dort dans sa maison», a déclaré ce prophète dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.