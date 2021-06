Abobo: Lassina Ouattara (Lass PR) réalise une promesse d’Hamed Bakayoko

Lassina Ouattara dit Lass PR, un des conseillers du président de la République, Alassane Ouattara, vient de donner forme à une promesse faite par feu le Premier ministre Hamed Bakayoko à Abobo.

Lassina Ouattara dit Lass PR offre un véhicule flambant neuf au président des jeunes d’ Abobo

Maire d’Abobo, l’ancien Premier ministre Hamed Bakayoko, décédé en mars 2021, était très proche des populations de sa commune. En plus d’y avoir réalisé plusieurs grands projets d’ouverture et de construction de voies, de réhabilitation et de revêtement de bâtiments communaux, Hamed Bakayoko venait en aide régulièrement à tous, notamment à des responsables de communautés, d’associations de femmes, de jeunesses, etc. Il avait même promis d’offrir un véhicule à Dosso Moussa, président de la jeunesse communal d’Abobo, lorsque la mort l’a arraché à l’affection de tous.

C’est donc pour réaliser cette promesse qui était chère à l’illustre disparu, que Lassina Ouattara dit Lass PR a effectué une visite surprise, jeudi 10 juin 2021 à Abobo où il a remis au président communal, les clés d’un véhicule neuf. Ce don réalisé au nom du président de la République, Alassane Ouattara, se veut la contribution de Lass PR, à la pérennisation des actions de bienfaisance de feu le maire Hamed Bakayoko.

« J'étais ce jeudi 10 juin 2021 à Abobo avec mon équipe pour honorer une promesse faite par mon aîné feu le Premier ministre Hamed BAKAYOKO. En effet, de son vivant, il avait pris l'engagement d'offrir un véhicule à Dosso Moussa, Président du conseil national des jeunes(Cnj) section Abobo. Prenant les responsables des transports, ces aînés, à témoin, je lui ai remis, au nom du Président Alassane Ouattara, les clefs d'une voiture neuve. Par ce geste, je voudrais saluer une fois de plus la mémoire de l'illustre disparu, grand ami de la jeunesse. Je formule des vœux de réussite à toute la jeunesse Abobolaise ainsi qu'à son président Dosso », a écrit le donateur sur sa page Facebook.

Heureux de recevoir ce don, Dosso Moussa a eu une pensée pieuse pour le défunt Premier ministre avant d’exprimer toute sa reconnaissance à Lass PR, ‘’l’hommre généreux qui continue de pérenniser les actions de feu Hamed Bakayoko’’. « Depuis le décès du Premier ministre, nous priions pour que Dieu nous donne un autre Hamed Bakayoko. J’ai été un des rares jeunes à avoir eu à échanger avec le Premier ministre sur des questions des jeunes. J’avoue que c’est un engagement que le Premier ministre avait pris à notre égard. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Aujourd’hui, Lass PR réalise cette promesse. La jeunesse d’Abobo, aujourd’hui, se reconnaît en ce leader qui réalise les promesses d’Hamed Bakayoko. La jeunesse d’Abobo a un nouvel espoir. Lass PR est un autre Hamed Bakayoko que Dieu nous donne », s’est réjoui Dosso Moussa.

Initialement chargé de mission à la présidence de la République, Lassina Ouattara ou Lass PR a été nommé conseiller technique du président Alassane Ouattara par décret présidentiel en date du 22 janvier 2019. Adjoint au maire de Korhogo depuis les dernières municipales de 2018, l’homme a réussi à se faire élire député de la commune lors des élections législatives du 06 mars 2021. Une victoire qu’il considère avant tout comme celle de feu Amadou Gon Coulibaly, son mentor.