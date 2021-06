Fête des mères à Agboville: L’ASOFRA met à l’honeur la femme retraitée

L’ASOFRA, une organisation de promotion de l’autonomisation socioéconomique, a célébré la femme retraitée à Agboville, à l’occasion de la fête des mères differée au samedi dernier.

Agboville: “La femme ne prend sa retraite… elle ne se repose jamais”

L’Association des femmes retraitées d’Agboville (ASOFRA) a initié le samedi 26 juin 2021, la première édition de la fête des mères à l’intention de ses membres au sein du foyer culturel d’un établissement privé de la ville.

Une cérémonie riche en sons et en couleurs qui a enregistré la participation du 5e adjoint au maire du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, Gnaly Gnamien Patricia, et de Thérèse Yao, directrice régionale du Commerce et de l’Industrie.

Sortir ses membres de l’isolement à travers l’entraide, la cohésion et la solidarité devant permettre d’améliorer leur milieu de vie et leur épanouissement, reste le principal objectif de l’ASOFRA.

« Nous sommes ici pour magnifier les femmes en général, mais singulièrement nos mamans qui après plusieurs années de durs labeurs ont fait valoir leurs droits à la retraite. Pour nous, c’est un abus de langage de dire qu’une femme est à la retraite car tenez-vous bien, la femme ne se repose pas, ne prend sa retraite qu’à la fin de ses jours », a déclaré Allui Louise, présidente du comité d’organisation.

À sa suite, Germaine Kolo, présidente de l’ASOFRA a, quant à elle souligné que la présente célébration revêt un caractère de reconnaissance à l’endroit de tous ceux et celles qui ont soutenu son bureau et elle depuis leur investiture solennelle en septembre 2020.

« Nous avons suscité cette occasion pour vous remercier en partageant avec vous, un petit repas familial et fraternel, signe que nous vous portons dans notre cœur et qui scelle à jamais, une alliance entre vous et l’ASOFRA. La fête des mères est pour nous, l’opportunité la plus judicieuse de matérialiser cette alliance », s’est-elle réjouie.

« Nous voudrions réitérer nos remerciements à vous qui nous aidez à passer paisiblement et agréablement cette période de retraite », a ajouté l’ancienne institutrice de formation. L’autre temps fort de la cérémonie a été la remise de présents à plus de 40 mamans venues en nombre pour la circonstance, ainsi qu’aux hommes présents.

Forte d’une cinquantaine de membres, l’ASOFRA est une association apolitique et non confessionnelle regroupant des femmes issues de toutes les régions de la Côte d’ Ivoire. L’organisation féminine qui milite pour l’autonomisation socioéconomique de la femme à Agboville, mène des activités sportives, notamment des marches pour la santé de ses membres.

Aussi, veut-elle constituer à terme, un fonds de solidarité en vue de susciter des activités génératrices de revenus (AGR) au profit de certaines d’entre elles, qui sont oisives.

Tizié TO Bi

Correspondant régional