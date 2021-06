Maroc: Qui est la princesse Lalla Salma, celle qui a divorcé d'avec le Roi

L’altesse royale Lalla Salma, ex-épouse du Roi Mohammed VI du Maroc, mène désormais sa vie de femme célibataire librement depuis trois ans.

Maroc: Lalla Salma, l’Altesse qui bouleversait tous les codes du Royaume chérifien

Entre Lalla Salma, née Salma Bennani, et le roi du Maroc, Mohamed VI, l’amour était authentique au palais de Rabat. Discrète depuis trois ans bientôt après sa séparation d'avec le roi Mohammed VI que le Magazine Hola! a qualifié de "divorce" en janvier dernier, la mère des deux adolescents, Moulay El Hassan, 16 ans, et Lalla Khadija, 12 ans, n'assume plus d'engagements publics.

La rencontre avec Mohammed

Tout commence au sein du groupe Omnium Nord-Africain, en 2000 où Lalla Salma rencontre son futur époux-roi au cours de son stage dans l’entreprise. Deux ans plus tard, le couple officialise leur union devant Dieu et devant le peuple marocain tout ému. Le mariage de Lalla Salma est manifestement inédit. C’était le mariage d’une fille du peuple. La preuve que ce même peuple avait une place dans la royauté.

Le Palais de Rabat

Issue d’une famille modeste qui lui a néanmoins assuré une éducation exemplaire, Lalla grandit avec sa grand-mère dans un quartier populaire de Rabat. Personne ne s’attendait à ce qu’elle épouse un jour le roi du Maroc.

Seule princesse et conjointe d’un monarque marocain à avoir le titre d’altesse royale, Salma se démarque très tôt par son côté entreprenant et se voit confier par le roi, des charges importantes.

Brillante, diplômée en génie informatique

Lalla Salma a su arracher son titre de première dame. Titre jamais portée par la femme d’un roi au Maroc. Contrairement à ses prédécesseurs, épouses effacées et tenues à l’écart de la gestion des affaires du royaume, Salma était très active. Lalla Salma, c’est aussi plus qu’une simple princesse.

C’est une femme brillante, diplômée en génie informatique. C’est la présidente d’une association pour la lutte contre le cancer (LSLC) qu’elle fonde en 2006. Enfin, c’est une ambassadrice de l’Organisation mondiale de la santé.

Origine et cause de la séparation

Une chose est sûre: Le roi et la princesse sont séparés. Même la petite Lalla Khadija qui a besoin de ses deux parents à ses côtés, n’a pas pu sauver la relation amoureuse du couple royal. Une rupture dont la ou les causes reste (ent) à ce jour dans le secret des dieux.

Ni le roi Mohammed VI, ni la princesse Lalla Salma, ni un proche, encore moins le cabinet royal, n’ont donné de détails à ce sujet, malgré les nombreuses spéculations. C’est tout un mystère autour de l’éclatement d’un couple jadis modèle en Afrique et même dans le monde.

Que devient Lalla, l’insoumise princesse au grand coeur

Le cœur de la princesse Lalla Salma est désormais empreint d’amour pour les femmes atteintes de cancer.

"Dans le cadre de son programme MSD pour les mères, le laboratoire pharmaceutique mondial MSD a annoncé récemment la signature d’un nouveau partenariat avec la Fondation Lalla Salma pour élaborer un programme d’éducation thérapeutique sur la prévention des cancers féminins et sur l’amélioration de la qualité de vie pendant et après le traitement du cancer, en particulier chez les mères et les futures mères."

Trois longues années se sont écoulées depuis le divorce avec Lalla Salma, et le roi est resté esseulé.

Mohamed compte-t-il refaire sa vie et se trouver une nouvelle épouse ? Le roi prendra-t-il le risque de trouver des demi-frères aux enfants de Lalla Salma et de facto compromettre les mécanismes de succession jusque-là établis ?