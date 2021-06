Harry et Meghane présentent leur bébé Lilibet Diana à Elisabeth II

Archie, le fils de Meghan Markle et du prince Harry, a désormais une petite sœur: Lilibet Diana, née le 4 juin 2021 en Californie.

Lilibet Diana, bébé de la réconciliation

Le Prince Harry et Meghan Markle ont annoncé la naissance de leur fille, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, nommée en hommage à la reine Elizabeth II et à la mère d'Harry, la Princesse Diana. Archie "est très heureux d'avoir une petite soeur", a déclaré un porte-parole du couple à PEOPLE dans la couverture de cette semaine. L'enfant est née le 4 juin à 11h40 dans un hôpital de Santa Barbara en Californie. D'après les représentants du couple, "Lili" pèse environ 3,5 kilogrammes. Le bébé et sa mère sont tous deux en bonne santé.

En choisissant Lilibet Diana comme prenom, Meghan Markle et Harry ont tenu à rendre hommage à la reine Elizabeth II et à Diana, la défunte mère du duc de Sussex. Et alors que certains fustigent le couple d'avoir révélé le surnom de la monarque qui aurait dû rester privé, celle-ci ne semble pas leur en tenir rigueur. Elle a d'ailleurs déjà rencontré son arrière petite-fille. C'est ce que révèle le site People, ce 8 juin. En rentrant de l'hôpital, parmi les plus réputés de la côte ouest, l'actrice américaine et le fils cadet du prince Charles ont tenu à présenter Lilibet Diana à Sa Majesté. Une rencontre qui s'est naturellement réalisée par visio. "Ils étaient très heureux et ne pouvaient patienter avant de révéler l'arrivée de leur fille", selon une source du magazine. Meghan Markle et le prince Harry ont pris 20 semaines de congé pour profiter de leur fille.

La royal baby qui pourrait bien être la pièce maîtresse d'une possible réconciliation entre les Sussex et la famille royale. En effet, l'hommage qui lui a été rendu avec ce prénom de Lilibet Diana, pourrait bien avoir touché la reine Elizabeth II. Selon les informations du Daily Mail, Sa Majesté aurait fait un pas de géant vers Harry en l'invitant à venir déjeuner en tête-à-tête au château de Windsor. Le frère de William devrait donc venir à nouveau poser ses valises en Angleterre dans les semaines à venir.

Sobre mot des Cambridge

«Nous sommes tous ravis de l'heureuse nouvelle de l'arrivée de la petite Lili. Félicitations à Harry, Meghan et Archie», ont sobrement écrit Kate Middleton et le prince William dans une publication Instagram. Pas de «réjouissances», ni de «hâte de rencontrer le dernier-né de la famille», comme ils avaient pu l'exprimer lors de la naissance d'Archie le 6 mai 2019. Quelques mots sans grand engouement donc, qui légendent une photo au goût de recyclé : les Cambridge ont en effet republié le cliché par lequel les Sussex avaient annoncé la seconde