Emma Lohoues dans les bras d'Apoutchou national: "C’est mon mari"

La belle actrice ivoirienne Emma Lohoues et le jeune blogueur Apoutchou national, se sont rencontrés, jeudi à Paris. Ce qu’il s’est passé.

Emma Lohoues et Apoutchou national se sont rencontrés à Paris

Stéphane Agbré alias Apoutchou national a enfin rencontré la belle Emma Lohoues, celle pour qui, il ne cesse de déclarer son amour depuis plusieurs mois. C’était dans la soirée du jeudi 8 juillet dans un restaurant de Paris en France. Un moment que le jeune blogueur a diffusé en direct sur sa page Facebook.

‘’ Je suis avec celle qui fait battre mon cœur, c’est-à-dire la plus jolie des jolies filles de Baby, celle-là même quand tu la regardes, ta femme te donne la paresse…içi c’est Paris, ce que je vais vous montrer, c’est du réel, je suis avec ma reine, mon amour, mon bébé, celle pour qui je peux aller prendre la lune…Elle est l’incarnation de la beauté féminine’’, s'est réjoui Apoutchou national, avant de mettre la camera de son téléphone sur la belle Emma Lohoues.

Eh oui le blogueur ivoirien était bel et bien en compagnie de la belle actrice. ‘’ Je suis venue retrouver mon mari parce que votre bouche était trop sur notre affaire (…) Je présente mon chéri, mon Poutchou, c’est mon bébé… On est venu se retrouver au Restaurant en famille‘’, a indiqué l'ex-copine de feu Dj Arafat. Elle a dévoilé ce qu’elle apprécie le plus chez le fils de l’actrice ivoirienne Bleu Brigitte.

‘’ Vous savez très bien que mon poutchou, il est tout le temps en train de soutenir le travail. C’est ce qui fait que je l’adore, c’est ce qui fait que je l’aime; ce n'est pas le gars qui vient parler dans le vide. Il est tout le temps en train de soutenir les artistes ivoiriens même africains, les gens qui entreprennent. Ne pensez pas qu’on est tout le temps en train de rire sur le net là, on est bête. On n’est pas bête, on sait où on s’en va‘’, a déclaré Emma Lohoues.

Etaient également présents à cette rencontre, le boss du Coupé-décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré , et Vino, ex-membre du groupe Les Patrons.