Nord du Burkina Faso: Manifestations des femmes contre l'insécurité

Au Burkina Faso, des centaines de femmes ont manifesté ce samedi 10 juillet à Diori dans le nord du pays pour dénoncer l'insécurité et les violences jihadistes qui minent leur vie quotidienne.

Burkina Faso: « Nous refusons de mourir en silence »

«Nous refusons de mourir en silence», «Stop à l'insécurité» ou encore «Les femmes du Sahel sont fatiguées d'enterrer leurs enfants et leurs époux». Ce sont entre autres les messages des manifestantes, majoritairement vêtues de blancs.

Le 12 juin, plusieurs milliers de personnes avaient déjà manifesté à Dori pour dénoncer «l'inaction» des autorités, juste après le massacre de Solhan.

Soutenues par quelques hommes, les femmes burkinabè ont défilé dans les rues de la ville de Dori, chef-lieu de la région du Sahel. «Plus d'un mois après le massacre de Solhan , la situation sécuritaire dans notre région demeure peu rassurante malgré les discours officiels», a déclaré Aminata Cissé, la porte-parole du collectif des femmes du Sahel, à l'origine de la manifestation.

«Nous, femmes du Sahel, sommes à bout: nous n'en pouvons plus et n'accepterons plus de supporter plus longtemps ces peines et souffrances qui marquent de manière horrible le vécu quotidien des populations du Sahel en général et celui des femmes en particulier», a-t-elle affirmé.

Sous les acclamations, elle a souligné que les femmes du Burkina «veulent vivre enfin débarrassées de deuils récurrents et de veuvage à porter, du fait des massacres de leurs époux et de leurs enfants».

Dans la nuit du 4 au 5 juin, au moins 132 personnes, selon le gouvernement, et 160 selon des sources locales, ont été tuées dans l'attaque du village de Solhan, près de la frontière avec le Mali et le Niger. Cette attaque est la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection djihadiste au Burkina Faso, il y a six ans, qui a fait plus de 1500 morts et contraint un million de personnes à fuir leur foyer.

Les 3 et 4 juillet, des manifestations de colère de milliers de Burkinabè contre cette violence djihadiste ont eu lieu dans tout le pays, y compris la capitale Ouagadougou, à l'appel de l'opposition et de la société civile.