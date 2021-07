Situation des personnes handicapées: L’Ong Espoir Handicap préoccupée

Dans le but de susciter une prise de conscience pour une véritable prise en compte des personnes en situation du handicap dans la politique de transport intérieur en Côte d’Ivoire, l’Ong Espoir Handicap organisera, le 25 Août 2021, à Abidjan à l’Hôtel du District, la 4ème édition du panel sur le transport. Cette annonce a été faite le jeudi 15 juillet 2021, à Cocody (nord d'Abidjan), par TIEHI Derou Laurent, Directeur Exécutif de cette organisation, au cours d’une rencontre.

Accessibilité au transport : L’Ong Espoir Handicap ouvre le débat pour une prise en compte des personnes handicapées

Plusieurs sous thèmes seront traités au cours de ce panel qui rassemblera plusieurs autorités et des acteurs du transport en Côte d’Ivoire. Entre autres, mobilité durable en Côte d’Ivoire : quelle place pour les personnes en situation de handicap? Handicap et infrastructures routières, quels constats ? Le Millenium Challenge Account Côte d’Ivoire (MCA-Côte d’Ivoire), quels regards sur la question du handicap ? Transport interurbain et personnes en situation de handicap, quelle réalité ? Des témoignages sont également prévus à cette occasion.

Placée sous le thème : « Quelles perspectives de transport pour les personnes en situation de handicap dans une ville intelligente ? Cas d’Abidjan», cette 4ème édition a pour objectif d’interpeller et de sensibiliser tous les acteurs du transport sur le cas des personnes en situation de handicap. « Quelles perspectives de transport pour les personnes en situation de handicap dans une ville intelligente ? Cas d’Abidjan». Comment faire en sorte que les technologies qui sont au cœur de la construction de nouvelles villes intelligentes n’aggravent pas la situation des personnes handicapées mais les allègent ? Comment faire en sorte que les besoins spécifiques de chacun, soient pris en compte ?

Comment rendre les villes intelligentes inclusives ? Ce sont autant de questions auxquelles les participants à ce panel essayeront de répondre. Les panelistes seront : Ministère des Transports, Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier, Ministère de l’Economie Numérique, de la Télécommunication et de l’Innovation, MCA, BNETD, PTUA, District Autonome d’Abidjan, un Avocat Général de la Cour Suprême.

« Nous souhaitons sensibiliser tous les acteurs du transport à la cause des personnes handicapées et nous espérons qu’ils seront décidés à changer leurs comportements et leurs regards sur ces usagers», a indiqué TIEHI Derou Laurent. Ajoutant que la concrétisation de cette activité permettra d’interpeller ”les pouvoirs publics à porter un autre regard sur la situation de ces personnes pour un meilleur traitement au plan du transport, dans l’élan de modernisation de la ville d’Abidjan”. Créée le 12 Février 2008, l’Ong Espoir Handicap souhaite améliorer les conditions actuelles de déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite.