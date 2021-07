Enseignement supérieur: L' insertion des diplômés au centre d'une journée de réflexion

Sous la présidence du ministre de l’ Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, le prof. Adama Diawara, l’Observatoire de l’Insertion Professionnelle des Diplômés de l’Enseignement Supérieur (OIPDES) et la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) ont décidé d’initier une journée de réflexion dénommée « Journée Annuelle des Stages et d’Insertion Professionnelle (JASIP) ».

Enseignement supérieur : Une Journée annuelle des stages et d’insertion professionnelle ouverte à l’intention des diplômés, au Pôle Scientifique de Bingerville

Cette journée a ouvert ses portes le jeudi 22 juillet 2021 au Pôle Scientifique de Bingerville au cours de laquelle le directeur de cabinet adjoint du MESRS, le prof. Djakalia Ouattara, représentant le ministre Adama Diawara, a salué la tenue de cette Journée, la première du genre, dont « les échanges contribueront à l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés qui constituent une priorité gouvernementale ». « La question de l’insertion professionnelle apparaît comme une préoccupation majeure de toutes les parties prenantes du système éducatif. La forte proportion de titulaires de diplômés universitaires au chômage est inquiétante », a fait savoir le Directeur de cabinet Adjoint du MESRS.

Pour qui, « les universités et les grandes écoles publiques ou privées ne devraient plus se contenter de produire des diplômés, mais offrir aux apprenants des formations de qualité afin de mieux répondre aux attentes des marchés de l’emploi ». « Cela constituera, à n’en point douter une solution à la question cruciale du chômage que nous connaissons dans notre pays », a ajouté le Prof. Djakalia Ouattara. Il a souhaité que le diagnostic qui va être posé et les solutions qui vont être proposées soient à la mesure de l’attente de tous. Au nom de la communauté universitaire, le Prof. BALLO Zié, président de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a rassuré que ladite université qui s’est inscrite dans la professionnalisation, a une expérience à partager avec ses homologues au cours de cette journée d’échanges.

Pour le Directeur de l’OIPDES, Dosso Mamadou, cette Journée « est une annonce des actions à venir sur les stratégies à mettre en œuvre pour la politique nationale d’insertion des diplômés définie par le Gouvernement. L’objectif consiste à créer un cadre de rencontre et d’échanges périodiques entre les principaux acteurs de notre système de formation et les experts du monde professionnel ». Tout en saluant la tenue de la Journée, le Directeur de l’Enseignement supérieur, M. Nindjin Aka Fulgence, a affirmé, pour sa part, que l’objectif affiché par le MESRS est de garantir l’insertion professionnelle des diplômés spécifiques sur l’emploi des diplômés. « Cette première édition de la Journée annuelle des stages et de l’insertion professionnelle s’inscrit dans la stratégie adoptée pour atteindre cet objectif », a-t-il mentionné.