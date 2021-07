Terrorisme : Sansan Kambilé équipe la cellule spéciale d'enquête

Sansan Kambilé, le ministre de la Justice, a équipé la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme en matériel roulant. Mardi 27 juillet 2021, le garde des Sceaux a remis sept véhicules à la CSEI-LT.

Lutte contre le terrorisme : Sansan Kambilé remet sept véhicules à la CSEI

Le ministre Sansan Kambilé a posé un acte fort le mardi 27 juillet 2021. En effet, au cours d'une cérémonie, le ministre ivoirien a remis sept véhicules à la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme. Bien avant la remise du matériel roulant, le procureur de la République, Adou Richard a rappelé que le 9 juillet, le ministre de la Justice, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du nouveau siège de l'Institut national de formation judiciaire (INFJ) à Yamoussoukro, avait exprimé "la fierté de la justice ivoirienne face aux multiples efforts consentis par l’État de Côte d’Ivoire pour la doter d’infrastructures modernes et améliorer les conditions de travail de ses animateurs". Le procureur de la République a également souligné que des efforts ont également été déployés au niveau de l’arsenal normatif pour permettre à la législation ivoirienne d’être en conformité avec ses engagements internationaux et améliorer la sécurité juridique et judiciaire.

Et Adou Richard d'ajouter : "Au chapelet de ces réalisations, il faudra désormais ajouter à compter de ce jour mardi 27 juillet 2021, et à votre actif, la remise de véhicules flambants neufs à la Cellule spéciale d’enquête, d’instruction et de lutte contre le terrorisme. Ces véhicules contribueront à n’en point douter à améliorer significativement la capacité opérationnelle de nos équipes sur le terrain." Le chef du parquet a tenu à indiquer que la mobilité des membres de la cellule qu'il dirige, qu’ils soient juges d'instruction, procureurs ou enquêteurs, est donc une question cruciale à laquelle vous venez de répondre en nous offrant ces véhicules flambants neufs.

Au nom des récipiendaires, le juge d'instruction Essienne Josiane a exprimé sa gratitude au ministre de la Justice. Il ne faut pas oublier que lors d'une visite de Sansan Kambilé à la Cellule spéciale d’enquête, d’instruction et de lutte contre le terrorisme, il lui a avait été fait cas des besoins en matériel de bureau, en complément de budget et en matériel roulant.

Pour sa part, le ministre Sansan Kambilé a invité les récipiendaires à faire bon usage des véhicules mis à leur disposition. "Lorsque vous avez exprimé vos besoins en matériel roulant et en équipement, en ma qualité de garde des Sceaux, je me suis référé au président de la République et au Conseil national de sécurité., C'est donc sous la houlette du président de la République que le Conseil national de sécurité a fait droit à ses requêtes", a-t-il précisé.

À ce jour, la Cellule spéciale d’enquête, d’instruction et de lutte contre le terrorisme (CSEI-LT) a en charge 51 procédures d’information judiciaires en cours d’instruction et 33 commissions rogatoires émises par an sur l’ensemble du territoire de la République, mais parfois au-delà.