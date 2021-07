Carlos Garcia, sculpteur de Cristiano Ronaldo, engrosse Ivana, sa belle sœur

Ivana, la sœur de Georgina Rodriguez, l’épouse à Cristiano Ronaldo, serait enceinte de son compagnon, Carlos Garcia qui n'est personne d’autre que le sculpteur de l’attaquant portugais.

Ivana Rodríguez et Carlos García bientôt parents après trois ans d’idylle

Ivana, la sœur de la femme de CR7, attend son premier enfant avec l'artiste Carlos García, connu pour être le sculpteur de Cristiano Ronaldo et l'une des personnes les plus proches du cercle le plus intime de la star portugaise. Le couple a tenu à annoncer cette belle nouvelle à travers les réseaux sociaux et avec un beau cliché où la jeune femme exhibe déjà son ventre naissant.

Sur un cliché partagé par le couple sur la toile, on voit Ivana qui exhibe déjà son ventre en gestation. « Le miracle de la vie. On t’attend, bébé », a écrit Ivana à ses plus de 380 000 followers, sans doute surpris. Parallèlement à ces mots, la sœur de Georgina Rodríguez publie une image avec son fiancé sur une plage de Gijón, dans les Asturies.

Carlos García tient l’appareil photo pendant qu’elle se vante d’être enceinte, et à l’arrière-plan, dans le sable, on peut lire un « bébé arrive » qui rend le cliché encore plus spécial. « Merci mon amour de m’avoir donné la meilleure et la plus merveilleuse chose de la vie, une nouvelle vie ! Je t’aime. Le miracle… Nous vous attendons ! », lance le sculpteur. Georgina Rodríguez a réagi dans la section commentaire en affichant quatre emojis de cœurs.

Carlos Garcia rend hommage à Cristiano à l'aéroport de Funchal (Madère)

La nouvelle de la grossesse d’Ivana Rodríguez intervient quelques jours seulement après que plusieurs médias portugais ont publié sur leurs pages, les fiançailles entre la jeune femme et l’artiste, auteur de la sculpture de Cristiano Ronaldo qui se trouve à l’aéroport de Madère. Selon les médias portugais, Ivana porte une magnifique bague de fiançailles depuis deux semaines. En effet, la sœur aînée de Georgina Rodríguez dira "oui, je veux" très bientôt à Carlos García, l'un des sculpteurs les plus reconnus du Portugal.

Carlos García s'est chargé de réaliser la sculpture en hommage au buteur de l'aéroport de Funchal (Madère), l'île dont est originaire la star du ballon rond. C'est une statue qui remplace l'horrible buste dont le Portugais était décoré. Rappelons que l'aéroport de l'île porte le nom du footballeur, puisqu'il est la plus grande célébrité née sur le territoire.