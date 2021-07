Foncier: Bruno Koné échange avec Arnaud Essoh (DG Victoire Immobilier)

Le Ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Koné a accordé, le lundi 26 juillet dernier, une audience à M. ESSOH ARNAUD, Directeur général de Victoire Immobilier.

Secteur de l’immobilier : Bruno Koné reçoit et encourage Arnaud Essoh, DG de Victoire Immobilier

Nommé Ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, le 10 juillet 2018, par décret du Président Alassane Ouattara, Bruno Koné s’est lancé dans une profonde réforme du secteur, après des réformes engagées au ministère de la Communication qu’il a dirigé durant des années, alors qu’il était porte-parole du gouvernement. Ainsi, au niveau de l'Urbanisme et du foncier, il a fait adopter une loi instituant Code de l'Urbanisme et du domaine du foncier urbain, qui vise à organiser et à réglementer l'accès à la propriété foncière et à la planification urbaine. L'une des réformes majeures reste sans doute, celle portant sur la délivrance des Arrêtés de Concession Définitive, (ACD).

Celle-ci a permis, dans la seule année 2020, la signature de plus de 17 000 ACD, contre une moyenne d'environ 5500 ACD, délivrés au cours des cinq dernières années. C’est dans ce cadre qu’il a accordé, le lundi 26 juillet 2021, une audience à M. Arnaud Essoh, Directeur général de Victoire Immobilier, venu présenter sa structure spécialisée dans le secteur de l'immobilier et l'aménagement foncier en Côte d’Ivoire. Occasion pour le DG de Victoire Immobilier de solliciter l'appui du ministre, afin de mener à bien ses activités. Félicité Arnaud Essoh pour le sérieux de son entreprise dans un secteur d’activités difficile, Bruno Koné a salué l’évolution de celle-ci, ainsi que son modèle économique basé sur le sérieux.

Il a rassuré que les services du ministère de la Construction, sont outillés pour accompagner Victoire Immobilier dans la réussite de sa mission. Entreprise citoyenne engagée dans 31 projets immobiliers et fonciers dont 22 ont été livrés et 9 autres en cours de commercialisation, Victoire Immobilier est implantée à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, à Paris (France) et bientôt au Burkina Faso pour un premier projet de 600 hectares à Ouagadougou. la société compte à ce jour environ 6 000 souscripteurs, avec l’un de ses projets phares, qui a cours sur le site avec ACD de Songon M’Brathé, qui dispose d’une vue lagunaire et en bordure de la côtière menant à Dabou (à moins de 15 minutes d’Abidjan), de 1200 lots, partant de 300 à 500 m2, avec possibilité de mutation immédiate de l'ACD.