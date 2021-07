2e tour exceptionnel du CAFOP : Voici le calendrier

Le 2e tour exceptionnel du CAFOP (Centres d'animation et de formation pédagogique) débute le vendredi 30 juillet 2021 avec la mise en ligne des nouvelles convocations sur le site web de la Direction des examens et concours (DECO) en vue des épreuves écrites, a-t-on appris auprès du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

Le calendrier pour le 2e tour exceptionnel du CAFOP (Centres d'animation et de formation pédagogique) est connu. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation informe que le vendredi 30 juillet 2021, les nouvelles convocations pour les épreuves écrites seront mises en ligne sur le site officiel de la Direction des examens et concours (DECO). Il faut savoir que les épreuves écrites se tiendront le jeudi 5 août dans dix villes de composition initiale.

Les résultats d'admissibilité du 2e tour exceptionnel du CAFOP seront disponibles le mardi 31 août. Les candidats admissibles aux 1er et au 2e tours des épreuves écrites se soumettront au test psychotechnique le mardi 7 septembre. Quant aux résultats d'admission définitive, ils seront connus le samedi 9 octobre.

Dans une interview accordée à nos confrères de Fraternité Matin, Mariatou Koné avait déjà annoncé qu'une deuxième session du CAFOP devrait être organisée afin de recruter 2 000 personnes parmi les 52 000 candidats n'ayant pas été retenus. "Il y a eu un nombre important de candidats qui ont composé, mais le succès n'a pas été au bout pour la plus grande majorité, a dit la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Il y a deux explications possibles. Soit ceux qui ont échoué n'avaient pas, pour la plupart, le niveau requis, soit ils ont compté sur de potentiels parrains pour ne pas faire les efforts nécessaires afin de réussir."

On se rappelle qu'au lancement des épreuves écrites du CAFOP, la remplaçante de Kandia Camara avait recommandé aux candidats de ne pas compter sur les "parrainages".