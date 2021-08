RDC: Un journaliste tué à l'arme blanche à Rutshuru (Nord Kivu)

En République démocratique du Congo (RDC), un jeune journaliste de 26 ans, nommé Héritier Magayane, a été retrouvé mort dans la nuit du samedi au dimanche près de Rutschuru, dans le Nord Kivu, une province située dans l'est du pays.

RDC: Un jeune journaliste assassiné à Rutschuru dans le nord Kivu

Héritier Magayane, un jeune journaliste de la sous-station de la RTNC à Rutshuru, a été tué à l'aide d'une arme blanche la nuit dernière, près de Rutshuru-centre. Agé de 26 ans, Héritier Magayane était marié et père de deux enfants. Il travaillait depuis trois ans pour la station de Rutshuru de la RTNC. Selon RFI qui cite Luc Albert Bakole Nyengeke, l'administrateur militaire du territoire de Rutshuru, le jeune journaliste a reçu un appel téléphonique d'un interlocuteur qui lui a donné rendez-vous et "c'est là qu'il a été tué". Le crime est intervenu peu après 19 h 30 dans le petit village de Bunyangula, situé à environ 70 Km au nord de Goma, dans le territoire de Rutshuru.

Les mobiles du drame n’ont, pour l'heure, pas encore été élucidés. Mais la Nouvelle société civile, une organisation non gouvernementale, relève tout de même que le père du défunt a été tué, il y a une année, dans les circonstances presque similaires. L'ONG demande aux nouvelles autorités militaires et de la police de mener vite l’enquête pour élucider ce nouvel assassinat et renforcer la sécurité dans le territoire de Rutshuru.

Diverses bandes armées sévissent dans cette région de l'est de la République démocratique du Congo. Le Nord-Kivu et la province voisine de l'Ituri sont depuis début mai sous état de siège. Une mesure exceptionnelle décrétée par le chef de l' exécutif Félix Tschisékédi pour tenter de mettre un terme aux activités de groupes armés qui terrorisent les populations depuis les années 1990.