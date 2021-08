Sénégal: «Cirque noir», la série porno fait l’effet d’une bombe à Dakar

“ Cirque noir ”, cette série pornographique sénégalaise, fait polémique à Dakar où la police a arreté le producteur du sulfureux film ainsi qu’une dizaine d’acteurs.

La police sénégalaise aux trousses de l’’équipe de production «Cirque noir»

Le film a suscité des vagues d'indignation depuis que sa scandaleuse bande-annonce a investi les réseaux sociaux la semaine dernière, et a fait l'objet d'une plainte de l'ONG islamique Jamra.

Les membres de l’équipe de production ont été mis aux arrêts lundi. Selon des sources judiciaires d'eMedia, il s’agit de 17 jeunes, acteurs, le producteur et le réalisateur, interpellés entre Saly, Mbour et Ngaparou. Ils sont poursuivis pour atteinte à la pudeur, outrage public à la pudeur et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Et sont actuellement détenus dans les locaux de la Division spéciale de la cybercriminalité de Dakar.

https://youtu.be/Oljbiz2vyO4

D’habitude, le litige est géré par le conseil national de régulation de l’audiovisuel, mais cette fois-ci, la série « Cirque noir » est uniquement diffusée sur les réseaux sociaux et non pas à la télévision. Donc l’ONG a dû se tourner vers la division de lutte contre la cybercriminalité de la police pour déposer plainte, le mercredi 11 août.

Sa motivation ? Des images et des propos jugés pornographiques, selon Mame Mactar Gueye, vice-président de Jamra. Il prend pour exemple une scène où une femme se dénude pour rejoindre un homme dans son lit. Une scène qui met en danger les « valeurs socio-culturelles » et « la santé mentale et morale des enfants », selon lui.

Sur les réseaux sociaux, cette affaire créé le débat. D’un côté, des internautes choqués, dénoncent une série de « perversion » qui « banalise la sexualité ». De l’autre, certains défendent la liberté de création des artistes, alors que les séries sénégalaises sont régulièrement attaquées.