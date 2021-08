Recrutement des enseignants du supérieur : Le concours est lancé

Il est lancé un recrutement des enseignants du supérieur à compter du vendredi 20 août 2021. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique publié le mercredi 18 août 2021.

Recrutement des enseignants du supérieur : le concours débute le vendredi 20 août 2021

"Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, informe que le concours de recrutement des enseignants du supérieur sera ouvert à partir du vendredi 20 août 2021 à 20 h", peut-on lire dans une note publiée le jeudi 19 août 2021.

Par ailleurs, la note ajoute que "toutes les personnes désireuses de faire acte de candidature à l'emploi d'assistant de l'Enseignement supérieur sont invitées à s'inscrire sur la plateforme de la direction des ressources humaines du ministère à l'adresse www.drh.enseignement.gouv.ci".

La date limite des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature dans les universités y compris l’Université de San Pedro et les grandes écoles publiques d’enseignement supérieur, est fixée au 7 septembre 2021à 23h 59 min, poursuit le communiqué de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Vous trouverez ci-dessous le communiqué intégral du lancement du concours de recrutement des enseignants du supérieur :