Grippe aviaire à Bassam: 170 000 bêtes abattues, Sidi Touré rassure

Sidi Touré, ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, a annoncé, mercredi, que des dispositions ont été prises pour circonscrire l'épidémie de grippe aviaire signalée dans le village de Mondoukou, dans le département de Grand-Bassam.

Foyer de grippe aviaire à Mondoukou : Le ministre Sidi Touré appelle les populations à la sérénité

La Côte d’Ivoire a confirmé la découverte de cas de grippe aviaire dans un élevage traditionnel de volailles à Mondoukou, localité située dans le département de Grand-Bassam, au sud-est d’Abidjan. En visite dans ladite localité, le 18 août 2021, le ministre des Ressources animales et Halieutiques, a rassuré que des mesures sont déployées et des actions, entreprises pour circonscrire l’épidémie.

Le ministre Sidi Touré a visité des fermes et assisté à des abattages. Il s'est ensuite rendu sur le site d’enfouissement pour s’assurer de l’effectivité des mesures prises. Depuis le samedi 14 août 2021, le gouvernement a procédé à des abattages de volailles dans les fermes avicoles traditionnelles. Plus de 170 000 sujets étaient concernés par cette opération. Le gouvernement a également procédé à la destruction des carcasses de ces volailles, afin d’éviter qu’elles soient consommées.

Sidi Touré a demandé aux populations de rester sereines et de continuer à consommer du poulet, car les services vétérinaires veillent à la qualité des productions avicoles. Aux producteurs, il leur a réaffirmé le soutien du gouvernement qui leur versera une indemnisation afin qu’ils puissent poursuivre leurs activités et sauver les emplois de leurs agents. La réapparition de cette épizootie touche une bonne partie de l’Afrique de l’Ouest, notamment le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et le Ghana. La Côte d’Ivoire a connu des crises de grippe aviaire en 2006 et en 2015.

Avec CICG