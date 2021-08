Concours de l'INJS : Voici les profils recherchés et les conditions

Le concours de l'INJS (Institut national de la jeunesse et des Sports) est ouvert au titre de l'année 2021. Plusieurs cycles de formation sont lancés, selon un communiqué du ministère de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive.

Concours de l'INJS : Voici les conditions à remplir

Un communiqué du ministère de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive informe qu'il est ouvert au titre de l'année 2021, un test d'aptitude et d'entrée à l'lnstitut national de la jeunesse et des sports (INJS), au cycle de formation des professeurs de lycée option éducation physique et sportive pour une durée de cinq ans. La note indique que les épreuves physiques se dérouleront du 26 au 29 octobre 2021, de 7 h 30 mn à 15 h 00mn et les épreuves écrites, le 30 octobre 2021, de 7 h 30 mn à 10 h 00 mn.

Le ministère de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive ajoute également que dans le cadre du concours de l'INJS, Il est ouvert un Test d'Aptitude et d'Entrée au cycle de formation des Professeurs de Sport, options : Handball, Basketball, athlétisme, judo, boxe, lutte, taekwondo, volleyball et rugby.

Il faut savoir aussi qu'un test d'aptitude et d'entrée à l'INJS au cycle de formation de professeurs de lycée option éducation permanente.