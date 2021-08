Transfert: Cristiano Ronaldo et Manchester City sont tombés d’accord

A quelques jours de la fin du mercato, le départ de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester City se précise. Les deux parties seraient déjà d'accord.

Léo Messi, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo vont-ils changer de club cet été ?

Cristiano Ronaldo va changer de club ce mercato estival comme Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé? Plus les heures passent, plus cette tendance se dessine. Alors que Mbappé semble de plus en plus proche de rejoindre le Real Madrid, Cristiano Ronaldo se dirige également vers un transfert retentissant. Après l'échec Harry Kane, Manchester City tente le coup CR7, et cela semble proche d'aboutir puisque le journal espagnol AS annonce déjà un accord trouvé entre le club anglais et le joueur pour son futur contrat !

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec la Juventus, Ronaldo voudrait prendre le large dès cet été. Dans cette optique, Jorge Mendes s'activerait en coulisses pour lui trouver un nouveau club. Et alors que le PSG se montrerait discret, Manchester City serait aujourd'hui la seule piste concrète pour Cristiano Ronaldo selon Gianluca Di Marzio. Ainsi, Jorge Mendes ferait le maximum pour offrir CR7 à Pep Guardiola. De leur côté, les Citizens auraient déjà préparé un contrat à Cristiano Ronaldo.

L'ancien joueur du Real Madrid a donc donné son feu vert à City, et selon le journal, l’arrivée de Cristiano à l'Etihad Sadium n'est qu'une question d'heures ! Il reste à ce que les deux clubs s'entendent, et le journal espagnol confirme que la Juventus souhaite récupérer Gabriel Jesus. Seulement, la formation de Premier League préfère se séparer de Raheem Sterling. Aux dernières nouvelles, signer Fabrizio Romano, la situation ne serait pas si simple puisque les Citizens n'auraient pas encore soumis d'offre officielle à la Juve. Et si City espérait un transfert libre, le club italien attendrait entre 28 et 30 millions d'euros pour conclure le dossier.

Mais les deux écuries semblent condamnées à s'entendre et tout porte à croire que Cristiano Ronaldo retrouvera la ville de Manchester rapidement.