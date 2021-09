Décès de Charles Konan Banny : Thérèse Houphouët, inconsolable

Le décès de Charles Konan Banny a plongé la Côte d'Ivoire dans une profonde tristesse. L'ancien Premier ministre ivoirien a poussé son dernier souffle le vendredi 10 septembre 2021 à Paris des suites de covid -19. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny est très affectée par la disparition de l'ex-président du CDVR (Commission dialogue vérité et réconciliation).

Décès de Charles Konan Banny : L'émouvant hommage Thérèse Houphouët

Ancien gouverneur de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest), Charles Konan Banny avait été évacué en France le 4 septembre 2021. L'ex-Premier ministre de Côte d'Ivoire a été gardé à l'hôpital américain de Neuilly. Il faut rappeler que cet illustre économiste avait déjà passé deux semaines à la PISAM (Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie) à Abidjan où il était plongé dans un coma.

Malheureusement, le décès de Charles Konan Banny a été annoncé le vendredi 10 septembre 2021. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, veuve de Félix Houphouët-Boigny, a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu. "Yamoussoukro pleure un de ses plus fils les plus dignes. Le PDCI voit partir l'un de ses plus grands et fidèles militants", a déclaré l'ancienne Première dame ivoirienne.

Avec le décès de Charles Konan Banny, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a reconnu que "la Côte d'Ivoire perd l'un de ses plus grands artisans de réconciliation, de paix et un grand serviteur de l'Etat". "Que toutes nos pensées accompagnent toute sa famille biologique et sa famille politique. Puisse le tout puissant lui accorder le repos et la paix éternelle", a-t-elle souhaité.

Charles Konan Banny est né le 4 novembre 1942 à Divo, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo de 2005 à 2007. Ce diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) a également occupé le poste de ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.