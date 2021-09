Nigeria: 240 détenus s’évadent d'une prison à Kabba (État de Kogi)

Des hommes armés ont libéré environ 240 détenus, dimanche nuit, d'une prison à Kabba, dans l'État de Kogi situé dans le centre du Nigeria.

Au Nigeria, des hommes armés libèrent 240 détenus d'une prison

« Le centre de détention de moyenne sécurité de Kabba, dans l'État de Kogi, a été attaqué par des hommes armés qui n'ont pas encore été identifiés et 240 détenus ont été libérés par la force », lit-on sur le site internet de France 24, s’appuyant sur un communiqué de Francis Enobore, porte-parole de l'administration pénitentiaire nigériane. Il s'agit de la deuxième évasion de grande ampleur dans le pays en moins de six mois, provoquée par des hommes lourdement armés, non encore identifiés.

L’attaque est survenue aux environs de 22 h 45 GMT dimanche. Selon le porte-parole de l'administration pénitentiaire nigériane, des assaillants venus en nombre "ont engagé de violents échanges de tirs avec les gardes armés" de la prison. Les hommes armés ont ensuite envahi la prison où se trouvaient 294 personnes en détention dont 224 en attente d'être jugées. A en croire France 24, les évasions de prisonniers de grande ampleur ne sont pas rares au Nigeria. Le 5 avril dernier, lors d'une attaque au QG de la police d’Oweri (sud-est du Nigeria, capitale de l'État d'Imo), des hommes armés avaient libéré plus de 1 800 prisonniers.