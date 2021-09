Paris: Le programme du transfert de la dépouille de Charles Konan Banny

La dépouille de l'ex-Premier ministre ivoirien, Charles Konan Banny, sera transférée à Abidjan, jeudi 23 septembre prochain, en provenance de Paris, la capitale française.

La dépouille mortelle de feu l'ancien Premier ministre ivoirien, Charles Konan Banny, sera rapatriée à Abidjan, le 23 septembre prochain. L'ancien gouverneur de la Banque centrale des Etats de l' Afrique de l'Ouest (BCEAO), est décédé le vendredi 10 septembre 2021 des suites de la Covid-19. Il avait été évacué d'urgence, le 4 septembre dernier, de la Polyclinique internationale St Anne Marie d' Abidjan (PISAM), vers l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, en raison d'une dégradation de son état de santé.

La nouvelle de son décès a créé une onde de choc tant en Côte d'Ivoire son pays d'origine qu'à travers le continent africain. La classe politique ivoirienne, dans son ensemble, a salué la mémoire d'un grand commis de l'État, un travailleur rigoureux et infatigable, déterminé et profondément attaché à la culture de résultats. "Je salue avec respect la mémoire de ce grand commis de l'État qui a été aussi mon proche collaborateur en tant que Premier ministre. Je prie le Tout Puissant afin qu'il lui accorde une place de choix auprès de lui et qu'il panse les plaies de tous ses proches", a réagi Laurent Gbagbo.

Selon des sources familiales, la dépouille de l'ex-Premier ministre Charles konan Banny sera rendue à la famille, mardi 21 septembre prochain. Une messe sera dite à cette occasion à l’église cathédrale Saint François Xavier dans le 7ème arrondissement de Paris près des invalides. À la suite de cette cérémonie, se fera la levée du corps et son transfert à Roissy afin de son embarquement le jeudi 23 septembre pour Abidjan.