Côte d'Ivoire: La rentrée universitaire 2021-2022 fixée en octobre

La rentrée universitaire dans les universités publiques et grandes privées ivoiriennes, est fixée au lundi 18 octobre prochain, informe le ministre Adama Diawara. Les inscriptions et préinscriptions se feront uniquement sur le Progiciel de gestion intégrée de l’enseignement supérieur et des universités (Proges-U). Elles pourront également se faire en ligne sur la plateforme www.inscriptionsup.net du 20 septembre au 18 octobre 2021.

Pour les Universités et grandes écoles privées, les réinscriptions se feront du 20 septembre 2021 au 18 octobre 2021, inclus. "Les dates des réinscriptions dans les universités publiques seront fixées par les présidents en fonction du début des cours dans les Unités de formations et de recherches (UFR). Au titre du découpage de l’année universitaire 2021-2022, il faut dire que le premier semestre débute le 18 octobre 2021 et prend fin le 12 février 2022. Le second semestre, du 21 février 2022 au 18 juin 2022.

Les congés de noël auront lieu du 22 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus. En ce qui concerne les congés de pâques, ils commencent le 11 avril et prendront fin le 25 avril 2022 inclus. Quant aux grandes vacances, elles sont prévues du 19 juin au 18 septembre 2022.