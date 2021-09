Les tensions entre l' Algérie et le Maroc prennent une autre tournure

L' Algérie et le Maroc, deux pays de l' Afrique du Nord, entretiennent des relations de plus en plus tendues depuis le mois d'août dernier. L' Algérie ayant décidé, mercredi, de fermer son espace aérien aux avions marocains.

Coopération : L'Algérie ferme son espace aérien à tous les avions marocains

Un mois après la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc, l’Algérie revient avec une nouvelle décision contre son voisin. Le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné, mercredi 22 septembre lors d'une réunion du haut Conseil de sécurité, la fermeture de l'espace aérien de son pays au Maroc. "Au vu de la poursuite des provocations et des pratiques hostiles du côté marocain, le conseil a décidé de fermer immédiatement l’espace aérien algérien à tous les avions civils et militaires marocains, ainsi qu’à ceux portant un numéro d’immatriculation marocain", indique un communiqué.

Le 24 août, l’Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, après des mois de tensions exacerbées entre ces deux pays rivaux du Maghreb. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, avait alors reproché à Rabat de « n’avoir jamais cessé de mener des actions hostiles à l’encontre de l’Algérie ». « Les services de sécurité et la propagande marocains mènent une guerre ignoble contre l’Algérie, son peuple et ses dirigeants », avait-il affirmé.

Les relations entre l’Algérie et son voisin marocain, faut-il le rappeler, sont traditionnellement difficiles. Elles ont connu une récente dégradation en raison, notamment, de l’épineux dossier du Sahara occidental. Avec cette décision des autorités algériennes de fermer leur espace aérien au royaume chérifien, les Marocains désireux de se rendre en Algérie, sont désormais contraints de passer par des compagnies aériennes qui opèrent des vols escales entre les deux pays.

À en croire Algérie 360, cette mesure pourrait dans le temps connaitre un durcissement des relations à travers l'imposition de visa pour tous les voyageurs marocains en séjour dans le pays. « Tous les Marocains qui voyagent vers l’Algérie ont deux casquettes : israélienne et marocaine (…) on doit faire attention à tous ceux qui rentrent en Algérie depuis le Maroc », aurait justifié un Parlementaire algérien dans une déclaration datant du 4 septembre dernier.