Côte d’Ivoire: Nabo Clément ou le retour au RHDP d’un politicien frustré

Ancien maire RDR (actuel RHDP) de la commune balnéaire de San Pedro, Bouéka Nabo Clément qui avait rejoint le PDCI-RDA avant l’élection présidentielle d’octobre 2020, est de retour dans la case.

Nabo Clément: « Le Président Alassane Ouattara et moi, ce n'est pas une histoire d'hier. Retenez simplement que Nabo Clément a été frustré »

C’est, le sourire en coin, que les Ivoiriens ont appris, il y a quelques jours, le retour au RHDP de Nabo Clément, ancien maire RDR de San Pedro. En septembre 2020, soit moins de deux mois avant l’élection présidentielle controversée qui a vu la réélection du Président Alassane Ouattara à un troisième mandat, l’ancien ministre des Eaux et Forêts avait assisté à Yamoussoukro, à l’investiture d’Henri Konan Bédié, alors désigné candidat du PDCI-RDA. L’adhésion de Bouéka Nabo Clément au PDCI, annoncée par Maurice Kakou Guikahué, avait été bien accueillie par Bédié et les nombreux militants du PDCI. Lesquels lui avaient souhaité la bienvenue à travers des applaudissements nourris. Hélas! Un an plus tard, la suite des événements, montre que l’adhésion de Nado Clément au PDCI, n’était pas le fruit d’une conviction politique assise sur des valeurs.

«Je n'ai jamais quitté le RHDP. Je suis et je reste au RHDP (…) J'ai été fâché à un moment donné parce que j'ai été frustré. Et j'ai pris du recul dans la tenue des activités de mon parti le RHDP. Mais aujourd'hui, je suis revenu reprendre ma place. Je suis revenu pour reprendre ma place et je souhaiterais que toute la Côte d'Ivoire le sache. C'est nous qui avons fait le RDR! Et le RHDP, c'est à 95% RDR! Tout le monde sait ce que nous avons fait pour notre parti politique en Côte d'Ivoire et particulièrement à San Pedro où le RDR est notre bébé », s’est-il justifié, le mardi 28 septembre 2021, lors d’un entretien avec la presse, rapporté par le site Afriksoir.

Décidé à reconquérir la mairie de San Pedro, qu’il a perdue en 2018 face à Anoblé Félix, son plus grand challenger au sein du même RHDP, naguère bombardé Ministre de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du secteur, Nado Clément prévient qu’il reste et demeure ‘’vice-président du RDR et Coordonnateur régional du RHDP’’. « Je n'ai jamais rendu ma démission du groupe parlementaire RHDP du Senat. Je suis vice-président du RDR et Coordonnateur régional du RHDP (…) Allez dire aux grands houphouéitistes que nous étions déjà députés du temps du Président Félix Houphouët Boigny. Le Président Alassane Ouattara et moi, ce n'est pas une histoire d'hier. Retenez simplement que Nabo Clément a été frustré. Nabo Clément a pris du recul. Mais Nabo Clément est là désormais pour occuper sa place et jouer pleinement son rôle pour l'épanouissement de son parti politique dans la région de San Pedro», rassure-t-il.

"Certains hommes politiques donnent le mauvais exemple à nos jeunes générations"

Pionnier du RDR avant que ce parti ne se mue en RHDP début 2019, Nabo Clément n’a pas hésité, un seul instant, à tourner le dos à son ami de longue date, Alassane Ouattara, peu après son éjection du gouvernement en novembre 2012 et sa cuisante défaite à la mairie de San Pedro en 2018, face à Anoblé Félix. Un an après son adhésion au PDCI, l’homme revient à ses anciennes amours au RHDP. Une bien curieuse façon de faire la politique sous nos cieux, que dénonce El Hadj Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale.

« Il était l'un des pionniers du RDR. Par frustration, en 2020, il a rejoint avec fanfare le PDCI. Aujourd'hui, il revient au RDR. Oups, au Restaurant. Quelle éducation ce monsieur donne t-il à nos enfants avec ses retournements de veste ? Aujourd'hui, ils ont montré à nos enfants et à nos jeunes frères que ce qui doit les guider en politique, ce sont les intérêts immédiats. La conviction et l'honneur ? Ils n'en n'ont rien à foutre. Franchement, nos papas et nos aînés ne nous ont pas donné l'exemple en matière de constance et de dignité», dénonce Mamadou Traoré.

Puis, le pro-Soro d'enfoncer: «Voici pourquoi la détermination de Guillaume Soro fatigue nos gens du Restaurant parce qu'ils ne comprennent pas son attitude. Eux qui sont habitués à retourner leur veste en fonction de leur humeur et de leur ventre. Ils ne comprennent pas que Guillaume Soro puisse résister à l'appel du ventre. C'est pourquoi ils le combattent. Parce qu'il est leur mauvaise conscience. Il leur montre leur face hideuse en matière de dignité et de constance. Franchement, certains hommes politiques donnent le mauvais exemple à nos jeunes générations ».