Panne de Facebook : Mark Zuckerberg perd 6 milliards de dollars US

Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp ont connu un bug qui a duré 6 heures. Cette interruption de ces réseaux sociaux a fait perdre à Mark Zuckerberg, 6 milliards de dollars US, selon l'agence Bloomberg.

Facebook en panne, l'énorme perte de Mark Zuckerberg en seulement 6 heures

Les milliards d'utilisateurs de Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp ont connu une situation des plus agaçante, lundi 4 octobre. Ces trois réseaux sociaux ont en effet été interrompus durant 6 heures de temps d'horloge.

À en croire Nicolas Arpagian, spécialiste de l'analyse de la cybermenace, qui s'est confié à RFI, ce bug est essentiellement dû à « un problème de connexions DNS, c’est-à-dire la structure qui va faire le lien entre les noms de domaine que vous écrivez quand vous allez sur rfi.fr, et puis les adresses IP, c’est-à-dire la structure informatique qui permet d’héberger ces sites internet et les pages que vous visitez ».

Poursuivant, l'expert indique qu'il ne s'agit nullement d'une cyberattaque, mais d'une panne généralisée. « La seule chose, c’est que, quand ça ne marche pas, on ne peut pas le dissimuler, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas accéder aux services », a-t-il expliqué.

Les utilisateurs, personnes morales ou physiques, ont certes connu d'énormes désagréments liés à cette panne de ces réseaux sociaux, qui font désormais partie du quotidien. Mais la personne la plus touchée, c'est bien Mark Zuckerberg.

L'agence Bloomberg rapporte que la panne de ses réseaux a fait chuter de 5% les actions de Facebook en bourse. Cela a fait baisser la valeur de la fortune de Mark Zuckerberg de 6 milliards de dollars, soit 3393,19 de francs CFA.

Tout est bien qui finit bien, dira-t-on, car Facebook et les autres réseaux sociaux ont pu être rétablis et fonctionnent normalement. Mais, si pour seulement 6 heures de panne, Mark Elliot Zuckerberg perd 6 milliards de dollars, l'on comprend donc pourquoi il trône à la 5e place des plus grandes fortunes mondiales.