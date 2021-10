Agboville : Le cancer du sein au centre d’une séance de sport

C’est tôt, le samedi 16 octobre 2021, que plusieurs hommes et femmes ont pris d’assaut le terrain d’handball des lycées modernes 1 et 2 d' Agboville, chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa.

Dr Yapo Ismaël (DR adjoint de la Santé Agboville): "Le cancer du sein représente le premier cancer chez la femme en Côte d’Ivoire"

Une activité initiée par le club de fitness Absolument Fit Agboville en partenariat avec la Banque populaire(BP), qui s’inscrit dans la campagne de lutte contre le cancer du sein dénommé "Octobre rose".

« Merci à tous d’avoir répondu massivement à notre appel pour la bonne cause. Celle de lutter contre le cancer du sein qui sévit actuellement dans le monde et particulièrement en Côte d’Ivoire… Il faut noter qu’on se retrouve ici au lycée tous les mardis et les jeudis à partir de 18h pour les séances de fitness. Et, les samedis matin pour la marche sportive. Venez pratiquer le sport avec nous car il n’y a rien de plus précieux que la santé », a souligné Atchin N’Guessan Guy, président régional de la ligue de la FIRAPE (Fédération ivoirienne de randonnée pédestre).

Une initiative soutenue par la direction régionale de la Promotion des sports et du développement de l’Économie sportive, qui n’a pas manqué d’inviter les participants à la pratique régulière du sport. Prenant la parole, la marraine de la première édition d’Octobre rose à Agboville, Mariam Coulibaly dit Mariam Calebasse, a exprimé toute sa joie pour le choix porté sur sa personne.

« Je suis très heureuse pour l’organisation de cette grande activité qui démontre de l’amour que vous avez pour moi. À partir d’aujourd’hui, nous sommes ensemble dans la lutte contre le cancer de sein », s’est-elle engagée. Outre la séance de fitness, les participants ont eu droit à un enseignement sur le cancer du sein.

« Le cancer du sein touche aussi bien les femmes que les hommes. Sauf qu’il est plus répandu chez la femme. La consommation du tabac, de l’alcool, l’obésité, les infections, l’alimentation sont les principales causes du cancer …Le sport que nous faisons, contribue à éviter le cancer du sein. C’est très important parce que grâce au sport, l’organisme élimine, rejette naturellement tout ce qui est déchet, toxine. C’est pourquoi, je vous encourage à pratiquer le sport pour éviter beaucoup de maladies», a exhorté Dr Yapo Ismaël, directeur régional adjoint de la Santé de l’Agnéby-Tiassa.

Avant d’ajouter que: « le cancer du sein représente le premier cancer chez la femme en Côte d’Ivoire. 01 femme sur 09 va développer un cancer du sein…Toutefois, s’il est dépister tôt, il se guérit », a rassuré le spécialiste en santé de la reproduction.

Tizié TO Bi

Correspondant régional