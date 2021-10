Wave chambre Orange après l'avoir contraint à baisser ses tarifs

La compagnie française Orange, opérateur téléphonique, internet et de transferts d’argent en Côte d’Ivoire, est mise en difficulté par Wave. La petite nouvelle du secteur a forcé l’opérateur historique à revoir ses tarifs.

Première victoire de Wave sur Orange

En Côte d’Ivoire, le SMIG en 2021 est de 60.000 FCFA. Malgré ces faibles revenus des citoyens, Orange, plus grand opérateur dans la téléphonie - Internet et les transferts d’argent, pratiquait des tarifs très élevés. Wave, qui opère déjà dans certains pays d’Afrique, a vite compris qu’elle pouvait réaliser une grosse percée en Côte d’Ivoire. C’est ce qu’elle a fait en quelques mois en proposant des offres intéressantes aux populations à travers son application sécurisée et facile d’utilisation.

La marque au pingouin sur fond bleu propose ainsi des comptes sans frais de dépôt ou retrait, des transferts d’argent à seulement 1%, le paiement de factures sans frais, l’achat de crédit instantané tous réseaux, un numéro de contact unique et gratuit, le tout protégé par un système de sécurité aux standards internationaux.

Les ivoiriens adoptent Wave

Les Ivoiriens ne pouvaient qu’accourir vers cette compagnie qui ne cesse de grappiller des parts de marché sur tout le territoire. Même si Orange Côte d’Ivoire, il y a encore quelques semaines, se rassurait avec l’idée d’avoir gardé une bonne base de sa clientèle, le discours en interne a vite changé. Deux blocs se sont dessinés en internet : celui partisan d’une réduction des tarifs pour casser la montée en puissance de Wave et le bloc partisan pour une action en justice contre cette nouvelle compagnie qui ne respecterait pas les règles.

Selon l’argument des partisans des poursuites judiciaires contre Wave, cette compagnie roulerait à perte, ce qui représente une sorte de concurrence déloyale. Sauf qu’après réflexion, tout laisse penser que cette idée de plainte a été abandonnée pour ce qu’elle constituerait une belle publicité pour Wave qui a la réputation de pratiquer des tarifs les plus bas du marché.

Quand Wave s'amuse du changement de politique d'Orange

Les dirigeants de la compagnie de transfert Bleue attendaient de pied ferme une éventuelle action d’Orange devant les tribunaux. Celle-ci aurait été la preuve de la non-participation d’Orange à la réduction de vie chère dans le pays. Face à ce qui se dessine déjà comme une victoire, une des pages non officielles du Pingouin, Wave Halte Cherté, chambre Orange avec : « Apparemment le message est passé maintenant ».

Ce message est la réaction non officielle de Wave à la nouvelle campagne publicitaire d’Orange annonçant une baisse de ses tarifs. « Après les transferts à 0FCFA, retrait à 1% », soit la copie conforme de l’offre qui a permis à Wave de faire une entrée fracassante sur le marché ivoirien.

Et cette compagnie n’en a pas terminé avec Orange puisqu’elle continue de tordre de rire ses followers avec le message annonçant d'autres bonnes nouvelles : « Maintenant il va falloir passer à la vitesse supérieure. 1% même est étonné. Les choses des retraits »

Les clients de demandent évidemment pourquoi Orange pratiquait des prix aussi élevés alors qu’elle avait la possibilité de baisser ses tarifs. Cette bataille remportée par Wave devrait accélérer son positionnement aux yeux des Ivoiriens.