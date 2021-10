LDC CAF 2021-2022: Les 16 clubs qualifiés de poules, TP Mazembe out

On connaît les 16 qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions (LDC CAF), après les 16e de finale retour joués ce week-end.

Le Horoya AC écarte le Stade Malien et confirme sa montée en gamme en LDC CAF 2021-2022

Le plateau de la phase de poules de la Ligue des Champions africaine (LCD CAF), est désormais connu. Le second tour préliminaire retour, disputé ce week-end, a permis de déterminer la composition des quatre poules pour les seize équipes encore en course pour la succession d'Al-Ahly.

Dimanche soir, le Wydad Casablanca de Walid Regragui s’est emparé du dernier billet en renversant Hearts of Oak. Battus 1-0 à l’aller, les Marocains ont déroulé 6-1 pour rejoindre leur rival du Raja Casablanca en phase de groupes.

En fin de compte, les Tanzaniens de Simba, quarts de finaliste la saison passée, et le TP Mazembe auront été les seules déceptions de ce tour.

Outre les Égyptiens et leurs rivaux locaux du Zamalek, on y retrouvera les deux représentants des trois pays maghrébins. Vainqueurs de l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire (2-0), les Algériens du CR Belouizdad se sont qualifiés grâce au but qu’ils avaient inscrit au match aller chez les Ivoiriens, perdu 3-1. Même scénario pour l'ES Sétif, vainqueur chez lui des Mauritaniens du FC Nouadhibou (2-0). Une règle du but marqué à l’extérieur qui aura aussi été fatale à Simba SC (Tanzanie), vaincu (3-1) au retour par Jwaneng Galaxy (Botswana).

Les Mamelodi Sundowns, tombeurs de l’AS Maniema Union (2-0) comme AmaZulu l'a été du TP Mazembe (1-1, après le 0-0 de l'aller), ont confirmé la supériorité du moment des Sud-Africains sur des Congolais déliquescents. Le Horoya AC, qui a écarté le Stade Malien (2-1), confirme sa montée en gamme. La formation de Conakry était déjà présente en phase de poules l'an passé.