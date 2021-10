CHU de Treichville: Le service de gynéco-obstétrique rouvre après 4 ans

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé, le 27 octobre 2021 à Abidjan, à la mise en exploitation du service de gynéco-obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire - CHU de Treichville qui a été rénové, pour administrer des soins sécurisés et de qualité au couple mère-enfant.

Santé : le Premier Ministre Patrick Achi livre le service de gynéco-obstétrique rénové du CHU de Treichville

« La mise en exploitation du service de gynéco-obstétrique du CHU de Treichville constitue un évènement majeur. En effet, jusqu’en 1967, tous les problèmes de santé de la mère et de l’enfant étaient pris en charge dans ce service… Il faut donc se féliciter de l’initiative prise par le gouvernement pour la réhabilitation et la mise en service de cet important joyau », s'est réjoui Patrick Achi.

Et d’ajouter qu’après l’interruption de soins dans ce service due à la dégradation des infrastructures et des équipements, le service de gynéco-obstétrique du CHU de Treichville, entièrement rénové, avec un plateau technique de haute qualité, constituera un réseau de soins avec les communes de Marcory et Port-Bouët, pour offrir des soins sécurisés et de qualité aux populations.

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre Dimba, a insisté sur la maintenance des équipements qui doivent demeurer en bon état, à la qualité de l’accueil des patients et au respect scrupuleux des mesures prévues par le gouvernement pour l'accès des populations aux soins de santé. La remise à neuf de ce service a coûté plus de 3,6 milliards de FCFA. Il dispose ainsi d'une capacité de 70 lits supplémentaires, 2 salles de travail, 5 salles d’accouchement, 2 salles d’observation, 1 salle d’examen, 3 salles d’opération et des salles de réanimation pour une population cible de plus d'un million habitants.

Source : Primature