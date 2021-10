Présidentielle 2020: Comment Adama Bictogo a nettoyé le terrain pour Ouattara

Directeur exécutif du RHDP (parti au pouvoir ), Adama Bictogo a joué un rôle inestimable dans la réélection du président Alassane Ouattara lors de l'élection présidentielle contestée d'octobre 2020.

RHDP: " Adama Bictogo, un soldat intrépide, un rempart sûr contre les déstabilisateurs"

Adama Bictogo est sans contexte l'une des figures de proue du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). A l'approche de la présidentielle d’octobre 2020, lorque décède subitement le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné du Parti présidentiel, le RHDP est désemparé.

Son leader charismatique, le président Alassane Ouattara qui avait déjà annoncé son retrait à la fin de son second mandat, est sous le choc. Mais Adama Bictogo est présent et fait partie des personnalités du parti au pouvoir à donner en premier, de la voix pour ramener l'époux de Dominique Ouattara dans l'arène politique.

Le 6 août 2020, dans une adresse à la Nation, le président ivoirien se déclare candidat pour un 3e mandat. " J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat... Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020" , déclare Alassane Ouattara.

"Le risque que notre pays recule dans bien des domaines, tout cela m'amène à reconsidérer ma position (...) Cette décision murement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays", insistera le chef de l'Etat.

Malgré les vives protestations de l'opposition ivoirienne, l'ancien directeur général adjoint du FMI maintient sa candidature et parvient à se faire réélire dès le premier tour du scrutin avec le score historique de 94,27 % devant Kouadio Konan Bertin dit KKB.

Mais Henri Konan Bédié du PDCI-RDA, et son groupe d'opposants mènent une résistance farouche à travers la création d'un Conseil national de transition (CNT ). Une initiative perçue par Adama Bictogo, comme une défiance vis-à-vis des autorités gouvernementales.

« Nous considérons que c’est une défiance des autorités et que cela est inacceptable (...) Nous en appelons donc à la fermeté du gouvernement mais surtout à l’application de la loi vis-à-vis de l’opposition. C’est un acte inacceptable et condamnable au regard de la loi et de notre constitution », lance l’ancien ministre de l’Intégration africaine.

Fort heureusement, tout est bien qui finit bien. Alassane Ouattara réélu, est confortablement installé dans son fauteuil présidentiel pour un premier mandat, dit-on, de la troisième République. 31 octobre 2020 - 31 octobre 2021, voilà déjà un an, jour après jour, qu' Adama Bictogo était sur tous les fronts, avec l'ensemble des cadres et militants du RHDP, pour donner foi à la force des urnes et mettre en échec le projet insurrectionnel du CNT.

Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire retrouve la stabilité et la cohésion avec la participation des acteurs de l'ex CNT à la construction de la Nation. Pour Adama Bictogo, rien n'a changé car l'aventure se poursuit aux côtés du président Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP.

" Adama Bictogo, un soldat intrépide, un rempart sûr contre les déstabilisateurs. Vive le RHDP. Vive le Président Alassane Ouattara! Vive le Côte d'Ivoire Rassemblée et unie !", exulte un proche de Ouattara.