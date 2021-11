Des organisations de la société civile s'engagent avec Guillaume Soro

Guillaume Soro a reçu récemment le soutien d'organisations de la société civile qui ont tenu à lui témoigner leur engagement à ses côtés. Ces structures ont affirmé leur totale adhésion aux idéaux portés par le GPS (Générations et peuples solidaires).

Guillaume Soro obtient le soutien de 4 organisations de la société civile

Les 23, 24 et 28 octobre 2021, le GPS (Générations et peuples solidaires) de Guillaume Soro a échangé avec quatre organisations de la société civile, notamment, la Coalition des organisations de la société civile pour l'unité (COSCU), le Club des amis paysans pour Soro (CAPS), le Front patriotique de Côte d'Ivoire (FPCI) et le Mouvement de réconciliation, d'insertion, de développement de la Côte d'Ivoire (MRIDCI).

Il s'agit pour ces structures de montrer leur attachement à l'idéologie prônée par l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, souligne un communiqué portant la signature de Mme Koné Minata épouse Zié, la porte-parole de la délégation GPS-Côte d’Ivoire. "Les responsables de ces organisations ont clairement salué la constance de la vision du président de GPS sur la nécessité de parvenir à la construction d’une vraie Nation ivoirienne, gage d’un développement harmonieux. Aussi, ont-ils montré leur disponibilité à créer un cadre de collaboration avec GPS pour l’accompagner dans ce noble objectif", peut-on lire dans la note.

Au nom de Guillaume Soro, la délégation GPS-Côte d'Ivoire a tenu à exprimer sa reconnaissance envers ces organisations de la société civile pour leur démarche, non sans leur promettre de leu donner une suite. Il faut noter par ailleurs que la délégation a effectué une tournée auprès des instances féminines organisations proches de GPS.

En effet, la délégation GPS-Côte d'Ivoire a visité l'Alliance citoyenne pour la démocratie en Côte d'Ivoire le 22 octobre 2021, avant de poser ses valises chez les femmes de l'Union des soroistes (UDS). Elle a aussi eu un entretien avec les femmes du Rassemblement de Générations et peuples solidaires (R-GPS). Lors de ces rencontres, la délégation leur a transmis le message d'encouragement et de remobilisation de Guillaume Soro.