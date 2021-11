Foot: Premiers mots d’ Antonio Conte, nouvel entraîneur de Tottenham

Tottenham, club de Premier League en Angleterre, a un nouveau sélectionneur. L’Italien Antonio Conte a été nommé mardi à la tête des Spurs.

Tottenham: L'Italien Antonio Conte succède à Nuno Espirito Santo

Alors que Tottenham cherche ses repères depuis le début de la saison de Premier League, Antonio Conte promet déjà du travail pour relancer une équipe en perdition. Et explique pourquoi il avait dit non aux Spurs quelques mois plus tôt.

« Nous sommes ravis d'annoncer la nomination d'Antonio Conte comme entraîneur de l'équipe première jusqu'en juin 2023, avec une option pour une prolongation ». Voilà l'annonce tant attendue par les supporters de Tottenham, heureux d'avoir vu la direction limoger Nuno Espirito Santo.

Seulement 9e de Premier League, le club londonien a choisi de nommer le coach italien pour remonter la pente et remettre un peu plus d'exigence au quotidien, ce qui n'était visiblement pas le point fort de son prédécesseur.

En nommant un ancien champion d'Angleterre, avec Chelsea en 2017, et le dernier champion d'Italie avec l'Inter, les Spurs frappent un très joli coup. Sur le site officiel du club, le manager italien âgé de 52 ans a livré ses premiers mots.

« Je suis extrêmement heureux de revenir sur un banc de touche, et de le faire dans un club de Premier League qui a l'ambition d'être à nouveau un protagoniste majeur. Tottenham possède des installations à la pointe de la technologie et l'un des meilleurs stades au monde. J'ai hâte de commencer à travailler pour transmettre à l'équipe et aux fans la passion, la mentalité et la détermination qui m'ont toujours distingué, en tant que joueur et entraîneur. »

De belles promesses qui ne seront, à coup sûr, pas que cela avec Conte, dont la rigueur est la marque de fabrique. Déjà courtisé par Tottenham à l'issue de son aventure écourtée avec l'Inter Milan, Conte a aussi glissé un mot sur son refus à ce moment-là. « L'été dernier, notre union n'a pas eu lieu car la fin de ma relation avec l'Inter était encore trop récente et j'étais émotionnellement trop impliqué avec la fin de la saison, donc j'ai senti que ce n'était pas encore le bon moment pour reprendre une équipe. Mais l'enthousiasme contagieux et la détermination de Daniel Levy à vouloir me confier cette tâche avaient déjà fait mouche. Maintenant que l'opportunité est revenue, j'ai choisi de la saisir avec une grande conviction. »

