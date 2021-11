Traite des enfants : Dominique Ouattara échange avec des chocolatiers

Dominique Ouattara est fermement engagée dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. La Première Dame de Côte d’Ivoire a pour ce faire reçu de grands chocolatiers à son cabinet, ce mardi 2 novembre 2021, pour faire un point de ses actions.

Cacao : Les grands patrons de Cargill chez Dominique Ouattara

La Côte d’Ivoire était au bord d’un embargo sur son cacao du fait de l’exploitation des enfants dans la cacaoculture. Dominique Ouattara a donc mis un point d’honneur à combattre ce fléau afin d’éviter une telle déconvenue au pays. Et ce, d’autant plus que le cacao constitue un maillon essentiel de l’économie ivoirienne.

« Avec le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants que je préside, nous agissons avec tous les partenaires pour assurer la protection et la promotion des droits des enfants et éliminer ce fléau de notre Pays », avait plaidé la Première Dame, lors d’un salon du chocolat à Paris.

Ce mardi, la fondatrice de Children of Africa a eu des échanges avec Harold Poelma, Président des activités mondiales cacao et chocolat de Cargill, Niels Boetje, Directeur Général Europe de Cargill et Lionel Soulard, Directeur Régional Cargill-Afrique.

Cette visite consiste pour ces grands industriels de la fève brune de « féliciter la Première Dame Dominique Ouattara, Présidente du CNS, pour l'ensemble de ses actions en faveur de la lutte contre le Travail des Enfants dans la cacaoculture ».

À noter qu’en collaboration avec le gouvernement ivoirien, l’épouse du Président Alassane Ouattara a engagé de nombreuses initiatives en vue d’éradiquer le fléau. Il s’agit entre autres de vastes campagnes de sensibilisation auprès des familles et des communautés productrices de cacao, la construction de nombreuses écoles à proximité des plantations, l’amélioration des revenus des planteurs et l’adoption du nouveau code forestier.