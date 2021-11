Démocratie : Un salon pour renforcer les capacités des jeunes leaders

Abidjan accueille le Salon ivoirien de la démocratie (SIDE) du 4 au 6 novembre 2021 sous le thème "Démocratie et développement". En prélude à cet événement, Arnaud Gohi, le commissaire général en livre les grandes articulations.

Arnaud Gohi (commissaire SIDE) : "La démocratie est en pleine questionnement"

A l'initiative du PYPA (Program for young politician in Africa), le Salon ivoirien de la démocratie aura lieu à Abidjan du 4 au 6 novembre 2021, précisement au Centre ivoirien de recherches et d'études juridiques (CIREJ) de Cocody. Dans une interview accordée à son service de communication, Arnaud Gohi, le commissaire général, a levé un coin du voile sur cet événement. "Il y aura des panels, des échanges et surtout des stands qui seront tenus par des partis politiques, la société civile et des fondations. Ceux-ci présenteront leur vision, leurs projets, leurs activités", a déclaré ce jeune leader politique ivoirien.

Par ailleurs, il rappelle que ce salon a été rêvé depuis des années. Arnaud Gohi soutient que malgré le choix de la Côte d'Ivoire pour la démocratie, "on en parle beaucoup sans souvent appréhender tout le sens". Ce juriste précise que le "salon a pour but de faire découvrir non seulement la démocratie, mais également les acteurs qui y contribuent".

Au cours de son entretien, le commissaire général du SIDE avance que "la démocratie est plein questionnement". "De nombreux Etats africains sont avancés, même s'ils demeurent les moins audibles dans les médias. J'en veux pour preuve le Botswana ou l'Île Maurice. En revanche, des Etats comme la Côte d'Ivoire ont connu des progrès, et même obtenu des acquis démocratiques. Toutefois, l'expression populaire n'est pas encore totale", s'est-il exprimé.

Mis en œuvre par l'Institut général Marc Garango du Burkina Faso et financé par le Parti du centre suédois, le PYPA est un programme de renforcement de capacités des jeunes leaders politiques en Afrique. "Nous avons de nombreux projets exécutés ou en cours d'exécution. Nous avons entre autres "Le petit café PYPA", "L'espace de discussion jeune", "La charte pour la responsabilisation politique de la jeunesse, "Le tournoi de la fraternité". Nous mettons ces projets en œuvre en étroite collaboration avec d'autres acteurs de la société civile et/ou des fondations et des autorités politiques et administratives", note Arnaud Gohi.