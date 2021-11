Transports Abidjan: Les vraies raisons de la colère des taxis-compteurs

Les chauffeurs de taxis-compteurs sont très remontés contre la concurrence jugée déloyale que leur mènent les véhicules banalisés qui offrent leurs services via des applications sur internet.

Abidjan : La concurrence déloyale aux taxis-compteurs, fait perdre à l’Etat environ 10 milliards de francs CFA par an

Dans une lettre adressée au Ministre des Transports, l'Association des conducteurs de taxis-compteurs, menaçait d'entrer en grève du 02 novembre au 5 novembre 2021. L'objectif de cette grève suspendue au dernier moment après une concertation avec le ministre de tutelle, était d'obliger l'Etat de Côte d'Ivoire à prendre à bras-le-corps la situation difficile imposée aux conducteurs de taxis-compteurs par les sociétés Yango et Uber qui leur mènent une concurrence déloyale.

Selon des chiffres livrés par Docteur Koné Naférima, présidente de la Fédération ivoirienne du patronat et des exploitants de taxis compteurs d’Abidjan (Fipetca), ce phénomène concerne un parc de plus de 18.000 véhicules non-estampillés. Et l’illégalité de l’activité de ces VTC (Véhicule de tourisme ou de transport avec chauffeur), fait perdre à l’Etat environ 10 milliards de francs CFA par an, fera-t-elle savoir.

Lors d'une conférence de presse animée, vendredi dernier, Docteur Koné Naférima a déclaré que l’heure n'était certes pas à la grève des conducteurs de taxis-compteurs, mais d'interpeller les autorités ivoiriennes.

"En face, nous avons des concurrents, qui exercent dans l’illégalité la plus absolue en utilisant des véhicules non estampillés dits ‘‘banalisés’’, ne supportant aucune charge en dehors d’une assurance ‘‘promenades affaires’’, qui cependant, exploitent le réseau des taxis compteurs », rapporte afrikipresse.