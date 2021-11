ASalfo : Goudé l'a lâché pour une affaire de 15 000 F CFA

ASalfo, Tino, Goudé et Manadja, les quatre "garçons" d'Anoumabo font la fierté de la musique africaine à travers le groupe Magic System. Au cours d'une émission diffusée sur la Nouvelle chaine ivoirienne (NCI), le leader de la formation musicale a fait une confidence.

Quand ASalfo et Goudé étaient colocataires...

Le groupe Magic System, composé d' ASalfo, Goudé, Manadja et Tino, est un véritable ambassadeur de la culture africaine. Partis du village d'Anoumabo, dans la commune de Marcory, ces zougloumen ont réussi à imposer leur style musical à travers le monde. Les "Magiciens", comme on les surnomme, mènent une carrière bien remplie. Toutefois, rien ne présageait un tel succès pour ce quatuor musical.

En effet, Traoré Salif dit ASalfo et ses amis ont connu une vie difficile pendant un long moment. Dans cette période sombre de leur vie, ASalfo et Goudé ont décidé de vivre en colocation à Anoumabo. Le loyer mensuel s'élevait à 30 000 francs CFA. Chacun devait donc débourser 15 000 francs CFA. Avec beaucoup d'humour, le leader de Magic System a raconté comment son ami l'a abandonné à la fin du mois pour réapparaitre une fois que le loyer a été payé.

"On dort ensemble. Quand Goudé vient, il paye Nescafé, on fait le café, on boit. Le 28, Goudé sort. Le 29, je ne vois pas Goudé (...) J'ai mes 15 000 francs en main, Goudé a disparu. Le propriétaire est venu, j'ai donné les 15 000. Je lui ai dit, on va essayer d'attendre si mon colocataire est venu, on va essayer de gérer pour compléter les 15 000. Jusqu'au mois qui suivait, j'ai payé 45 000 pour compléter sur les 15 000 pour faire les deux mois. Goudé s'est renseigné qu'on ne devait plus de loyer, Goudé est apparu", s'est souvenu l'ambassadeur ASalfo suscitant le fou rire des autres membres du groupe.