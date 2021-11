Affaire "détournement à la SICOGI" : Nathalie Yamb s'interroge

Une affaire relative à un détournement à la SICOGI (Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière) défraie actuellement la chronique. Des informations avancent même que des cadres de ladite société auraient été interpellés. Ce qui a été formellement démenti par la direction générale de la structure. Cela n'a pas empêché Nathalie Yamb de monter au créneau.

Ce que Nathalie Yamb pense de l'affaire du détournement à la SICOGI

Une information relative à un détournement à la SICOGI (Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière) indiquait que quatre cadres de ladite société auraient été mis aux arrêts. Il s'agirait du directeur général adjoint, Yacouba Serifou, le directeur administratif et financier, Ouattara Lansana, le chef du service financier et un caissier.

Dans un communiqué, la direction générale de la société chargée de la gestion immobilière a démenti cette allégation. "Contrairement à ce qui est dit dans la presse en ligne ces dernières 24h, la SICOGI informe l’opinion nationale que certains de ses cadres font l’objet d’une enquête policière actuellement par la Police nationale", peut-on lire dans la note. Les responsables de la société étatique mentionnent toutefois que les personnes concernées ne sont pas en état d'arrestation. "La SICOGI rassure par la même occasion que des informations actualisées seront données à la fin de cette enquête de la police dès que possible", ajoute la note.

Pour sa part, Nathalie Yamb s'interroge sur l'absence du directeur général sur la liste citée dans le cadre du détournement à la SICOGI. La militante camerounaise n'arrive pas à comprendre. "Il y a eu détournement de milliards de F CFA à la SICOGI. La police enquête, 6 noms sont publiés. Parmi lesquels on cherche en vain celui de l’ancien DG, sous lequel les détournements ont été commis. Normal, on est en Ouattarandie, alors il a été promu ministre", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.