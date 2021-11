Sacre de KS Bloom au Primud: L’Evangéliste Rapeur GAP C réagit

Le chantre ivoirien KS Bloom a remporté le Primud du meilleur rappeur 2021. Une belle consécration pour ce jeune homme qui, avec son titre ''Enfant de Dieu '', a pulvérisé les records de vues sur YouTube. 27 millions de vues en 7 mois. Pour de nombreux observateurs, ce prix est tout de même mérité, même si KS Bloom, contrairement aux autres nominés de sa catégorie, est un artiste qui chante à la gloire de Dieu. L’Évangeliste Rapeur GAP C, visiblement heureux du prix de Ks Bloom, a profité pour dire ses vérités à certains chantres qui ont refusé de prendre part au Primud. Ce qui a donc contraint Molaré et ses collaborateurs à supprimer la catégorie Gospel. .

L’Evangéliste Rapeur GAP C: " Ks Bloom va plus loin et que le Père te garde fort et concentré"

"J'ai appris qu'il y avait une catégorie gospel au PRIMUD qui a été retirée parce que certains artistes chrétiens ont refusé d'y prendre part pour des raisons qui sont peut-être valables dans leur intimité avec le Vieux... Mais de façon globale, je ne comprends pas quelque chose : si l'église organisait des récompenses et qu'elle en donnait à des artistes qui font l'apologie du vice par exemple, qu'on se plaigne, je comprendrais. Mais que le monde reconnaisse la qualité du travail de l'Esprit au travers de ses enfants et qu'on refuse cette lucarne offerte pour le glorifier, je ne comprends pas.

Pire : l'un de nous TRANSCENDE TELLEMENT, que bien qu'il n'y ait plus de catégorie gospel, ils sont OBLIGÉ de le mettre dans la catégorie de son genre musical, tellement le Vieux a fait fort avec lui, mais au lieu de bénir Dieu pour ça, on dit il est dans le monde. Demain, on va prendre nos mêmes bouches pour dire le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu... Combien nous pouvons être contradictoires dans notre logique ...

"Pourquoi il ne reste pas dans l'Eglise..."️

Pour gagner des Chrétiens à Christ ??

Nos pleins airs pour évangéliser là, les fait-on dans les cours de nos congrégations ??

Pourquoi vous ne le faites pas là bas ? Parce que la cible est dehors.

Le message est bon pour les gens du "dehors" tant que c'est par un mégaphone ou un porte à porte...

Allez partout le monde et faites des nations des disciples... Pas allez par toutes les églises et faites des chrétiens des disciples.

Mais en vrai, je pense qu'effectivement, l'Eglise a besoin d'être évangélisée pour qu'elle comprenne enfin ce à quoi elle est supposée servir dans ce monde.

Ks Bloom va plus loin et que le Père te garde fort et concentré. Qu'il te preserve. Va et fais dans le monde des disciples pour notre Royaume.