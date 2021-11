Mondial 2022: Les 10 pays qualifiés pour les barrages dans la zone Afrique

Les matches de qualification aux barrages du Mondial 2022 ont livré leur verdict le mardi 16 novembre. Les 10 pays qui participeront au tour final des éliminatoires africaines sont désormais connus.

Les matches de barrages pour le Mondial 2022 au Qatar

À un peu plus d’un an de l’ouverture du Mondial 2022, les équipes de la zone Afrique ont terminé la phase de groupe de qualification. Ils étaient 54 à espérer une place pour disputer les barrages de la Coupe du Monde en Zone Afrique, il n’en reste désormais plus que dix !

En effet, et après les Léopards de la RD Congo et les Black Stars du Ghana qui ont validé leur billet, dimanche, quatre autres Nations ont composté leur précieux ticket ce mardi. Ces dix nations s’affronteront en matches aller-retour, les cinq vainqueurs décrochant leur billet pour le Qatar.

40 sélections, 10 groupes et au bout des six journées de championnat, 10 équipes qualifiées pour le troisième et dernier tour des qualifications… Dans la zone Afrique, obtenir son billet pour le Mondial 2022 s’apparente à un parcours du combattant.

Alors que la phase de poules vient de se terminer, ce mardi 16 novembre, on connaît désormais les 10 nations qui auront l’occasion de décrocher un des cinq tickets pour la Coupe du monde, qui se déroulera fin 2022 au Qatar.

Ces dix nations s’affronteront en matches aller-retour, les cinq vainqueurs décrochant leur billet pour le Qatar.

Les 10 équipes qualifiées :

- Sénégal (1er groupe H)

- Maroc (1er groupe I)

- Mali (1er groupe E)

- Égypte (1er groupe F)

- RD Congo (1er groupe J)

- Ghana (1er groupe G)

- Nigeria (1er groupe C)

- Algérie (1er groupe A)

- Tunisie (1er groupe B)

- Cameroun (1er groupe D)

Un tirage au sort déterminera mi-décembre les affiches de ces barrages, qui se disputeront en mars 2022.