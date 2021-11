Lutte contre le Cancer du col de l’utérus: Une vaste campagne lancée

Cancer du col de l'utérus - En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP), en collaboration avec Unicef, organise durant une semaine la campagne nationale de vaccination contre les papillomavirus humains.

Vacciner pour prévenir le Cancer du col de l'utérus, une IST qui tue 300.000 femmes par an dans le monde

Pour prévenir cette infection sexuellement transmissible et ses conséquences graves et éliminer les liaisons pré-cancéreuses chez les femmes, le MSHP et ses partenaires techniques et financiers organisent une campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus ( virus contagieux et mortel responsable du cancer du col de l’utérus). Elle se déroulera du 22 au 28 novembre 2021 sur l’ensemble du territoire ivoirien et va concerner les jeunes filles de 09 à 14 ans. Cette campagne de vaccination contre les HPV est sûre, efficace et gratuite. On enregistre une égale fréquence en Côte d'Ivoire, du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein chez la femme. Cependant 60 à 70% des cancers sont évitables par des moyens de prévention.

Selon le site Futura Santé, la vaccination contre les HPV est recommandée aux filles et aux garçons âgés de 11 à 14 ans avec un protocole en deux doses. Un rattrapage est possible pour les 15-19 ans, avec trois doses et, pour les hommes ayant des relations homosexuelles jusqu'à 26 ans. Aujourd'hui, les nouvelles vaccinations se font uniquement avec le Gardasil 9. En Cote d’Ivoire, l’accès de la population aux informations et au dépistage précoce du cancer sans aucune forme de discrimination, est une préoccupation nationale.

5373 nouveaux cas de cancer en 2020

Ainsi le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, de par le programme national de lutte contre le cancer, en a fait un point d’honneur avec sa nouvelle politique de décentralisation. Aussi, invite-t-il tous les acteurs de la santé, les partenaires sociaux nationaux et internationaux ainsi que l’ensemble de la population à se mobiliser totalement dans le cadre de la lutte contre le cancer en général et le cancer du col de l’utérus en particulier. En Côte d'Ivoire, on assiste à une progression rapide de nouveaux cas de cancer. En 2020, on a noté chez les femmes, 5373 nouveaux cas de cancer dont 3202 décès selon les chiffres du ministère de la Santé et de l'hygiène publique.