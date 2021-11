PSG: Nuno Mendes, de l'espoir à la chute sans translation

Nuno Mendes était le gros coup signé Leonardo lors du mercato estival dernier du PSG. Mais le défenseur portugais de 19 ans, prêté par le Sporting Lisbonne qui avait réalisé des bons débuts, marque le pas, aussi bien en club qu’en sélection depuis quelques matchs.

Qu’arrive-t-il à Nuno Mendes, si prometteur à son arrivée au PSG ?

Quelques heures après son premier entraînement avec Paris, Nuno Mendes confiait : « J’ai encore beaucoup de progrès à faire. Je n’ai que 19 ans et pas mal de choses à apprendre. » Sept titularisations plus tard, dont trois en Ligue des champions, les bonnes impressions de départ, et notamment certaines fulgurances offensives, ont laissé la place à quelques interrogations. La prestation compliquée du latéral gauche sous les couleurs du Paris Saint-Germain est loin de rassurer les dirigeants du club de la capitale française.

Dimanche, avec l’équipe nationale du Portugal qui affrontait la Serbie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Nuno Mendes (arrière gauche) et Danilo Pereira (milieu de 30 ans), ont là encore beaucoup souffert. Les deux étaient titulaires lors de la défaite portugaise, synonyme de barrage pour eux et de qualification directe pour le Mondial pour les Serbes. Dans ce match collectivement décevant de la part du Portugal, avec des chiffres qui illustrent la domination serbe, 9 tirs à 11 (3 cadrés à 3), 57% et 10 corners à 3, le joueur parisien n’a pas réussi à éviter à sa sélection de subir une défaite pénible.

Record note un peu plus sévèrement les deux joueurs du PSG. Nuno Mendes reçoit un 2 sur 5 tandis que Danilo obtient un 3.

Il n'a pas su bien tenir son couloir et semblait presque perdu par moments avec les consignes très défensives du sélectionneur. Il faudra que tous fassent mieux lors des barrages (tirage le 25 novembre, matchs en mars).