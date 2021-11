Ligue 1: Flash Résultats 14e journée, le PSG mate Nantes FC

Ligue 1, 14e journée: victoire précieuse du Paris Saint-Germain (PSG) contre Nantes avec l'exclusion de Keylor Navas mais surtout le premier but de Leo Messi dans le championnat français.

Premier but en Ligue 1 de Lionel Messi à la 14e journée

Vendredi, Monaco et Lille se sont neutralisés (2-2) en ouverture du week-end. Samedi, le leader Paris est venu à bout de Nantes 3 buts à 1, mais s'est fait peur. Dimanche, l'affiche choc entre Lyon et Marseille.

Le PSG et le FC Nantes se sont affrontés samedi au Parc des Princes pour la 14ème journée de Ligue 1. Le PSG l’a remporté 3 à 1. Lionel Messi s'est offert son premier but en ligue 1, fêté comme il se doit par les joueurs parisiens et les supporters, dans un Parc des Princes à l'ambiance survoltée pour les 30 ans du virage d'Auteuil.

Réduis à 10 après l'exclusion de leur gardien, les Parisiens ont encaissé un but mais réussissent finalement à l'emporter 3-1. Bien installé en tête du championnat, le PSG doit maintenant se concentrer vers son prochain rendez-vous en Ligue des Champions mercredi face à Manchester City.

Au classement à l'issue de ce match, le championnat est toujours dominé par la même équipe, le PSG. Les joueurs nantais subissent une défaite et, perdant une place, le club chute à la 11ème place.

PSG et FC Nantes : les prochains matchs

Pour son prochain match, le PSG affrontera l'ASSE au stade Geoffroy-Guichard le 28 novembre à 13h pour la prochaine journée. De son côté, le FC Nantes rencontrera le LOSC le 27 novembre à 17h, au stade Pierre-Mauroy.

Monaco 2-2 Lille

Paris SG 3-1 Nantes

Rennes 2-0 Montpellier

Programme du Dimanche 21 novembre 2021

Brest 13:00 Lens

Angers 15:00 Lorient

Metz 15:00 Bordeaux

Strasbourg 15:00 Reims

Troyes 15:00 Saint-Etienne

Clermont Foot 17:00 Nice

Lyon 20:45 Marseille