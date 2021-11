Danané exprime sa reconnaissance au "grand batisseur" Alassane Ouattara

A l'ouest ivoirien, les populations de Danané et celles venues de Zouan-Hounien ont, ensemble, rendu un vibrant hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, au stade municipal de Gningleu.

La remise du grand prix de Variétoscope 2021 remporté par la Jeunesse LDK de Danané a eu lieu

Partant d'un certain nombre d'infrastructures acquises sous la mandature d'Alassane Ouattara offrant ainsi fière allure à toute la région, les fils et les filles de cette partie Sud du Tonkpi ont vivement exprimé leur satisfaction.

Si pour certains intervenants, l'occasion aura permis de féliciter l'action visant les nominations diverses aux postes de ministres, ambassadeurs et préfet de région des fils et filles du Tonkpi, pour d'autres le capital infrastructures (électrification des zones rurales et bitumage de la route Man - Zouan-hounien) est du mérite du Chef de l'État.

L’évènement qui avait pour but la remise du grand prix de Variétoscope remporté par Jeunesse LDK de Danané à l'édition 2021, a mobilisé toute la ressource humaine de ce vaste Tonkpi. Élus et Hautes autorités de la région avec à leur tête le général de corps d'armée Vagondo DIOMANDÉ, ont répondu présents à l'appel d'un TONKPI SOLIDAIRE.

Edwige DIETY, présidente du comité d’organisation, a fait savoir que les populations tiennent à exprimer leur gratitude au Président de la République pour avoir permis à ce vieux rêve de se réaliser.

« C’est pourquoi, nous avons cru bon de célébrer le bâtisseur de la Cote d'Ivoire moderne, qui aime tant le Tonkpi pour traduire notre reconnaissance à Son Excellence Alassane Ouattara. Pour nous, la gratitude est une valeur culturelle ancestrale en pays DAN », a indiqué le maire OUATTARA Defoungotoh.

Diabaté KALIFA Lanciné, parrain de Jeunesse LDK, championne de Variétoscope 2021, s'est enthousiasmé d'être le porte-flambeau d'une jeunesse qui ne souhaite que de voir la réalisation de ses rêves. « Je suis le produit du système OUATTARA qui donne au jeune ivoirien les moyens de se réaliser. » a-t-il expliqué au nom d'une jeunesse enthousiaste et mobilisée.

Dans son discours tant attendu, Adama BICTOGO, Directeur Exécutif du RHDP a lancé un appel à la cohésion, à la paix mais surtout à la solidarité des cœurs pour un Tonkpi développé. « Le président OUATTARA l'a fait. Il a ouvert les bras aux exilés et bâti les régions de ceux-là qui ont dirigé ce pays. Pour ce qui est des promesses faites au Tonkpi, ça se fera. Quand OUATTARA dit, il le fait !! », a-t-il dit.

L'ambulance, grand prix de Variétoscope Edition 2021, a été remise par le représentant du Premier ministre au District sanitaire en présence du NG 10.

Une correspondance particulière de

SONY WAGONDA