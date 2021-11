Le Président Ouattara reçoit le rapport de l'Inspection générale d'Etat

Le Président Ouattara a reçu, ce jeudi 25 novembre 2021, le rapport d'activités triennal de l'Inspection Générale d'État. Cette remise de rapport intervient alors que l'audit des sociétés d'État est en train de produire ses premiers résultats.

Le Président Ouattara engagé dans « la bonne gouvernance et la transparence »

Dès son accession à la magistrature suprême, le Président Ouattara s'est engagé à faire de l'économie ivoirienne l'une des plus florissantes en Afrique et même à l'échelle planétaire. Si le chef d'Etat ivoirien a réussi à mettre le pays entier en chantier à travers d'importantes infrastructures économiques et socioéconomiques de base, force est de constater que le talon d'Achille de travail est à en point douter la mauvaise gestion de certaines sociétés d'État.

L'audit général des sociétés à participation publique lancé ces derniers mois sous la houlette du Premier ministre Patrick Achi a permis de découvrir de nombreuses malversations financières dans certaines sociétés. C'est alors que des Directeurs généraux de ces EPN, notamment Lanciné Diaby (FER) et Euloge Soro-Kipeya (ANSUT) ont été débarqués de leurs fonctions, et plusieurs cadres de la SICOGI, placés en détention.

Ce contrôle financier n'est pas encore à son terme que l'Inspection Générale d'Etat et des autres structures de contrôle administratif a rendu, ce jour, le Rapport d'activités 2018, 2019 et 2020 à Alassane Ouattara. « Ce jeudi, j'ai reçu les rapports d'activités de l'Inspection Générale d'Etat et des autres structures de contrôle administratif », a confirmé sur sa page Facebook, le chef de l'État ivoirien, avant d'ajouter : « Promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques est, pour nous, une priorité. »

Théophile Ahoua N’Doli, Inspecteur général d'État, a indiqué qu’au cours de cette période, « trente-six (36) missions d’inspection et d’audit ont été réalisées auprès des structures publiques, des sociétés d’État et des sociétés à participation financière publique. Ces missions ont porté notamment sur la gestion du foncier, le processus de délivrance du permis de conduire, le BURIDA, les procédures de contrôle technique des automobiles et les fonds publics mis à la disposition de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) », ainsi que sur « les programmes et projets financés par les Institutions internationales avec contrepartie ivoirienne ».

Le Président Alassane Ouattara a pour sa part promis que toutes les recommandations de l'IGE seront effectivement mises en oeuvre.