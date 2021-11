La CAF pour la création d’une Super Ligue africaine et un mondial biennal

La Confédération africaine de football (CAF) a donné ce vendredi sa position sur la tenue d’une coupe du monde tous les deux ans et l’instauration d’une Super ligue des clubs africains sur le continent.

Motsepe d’accord pour une Coupe du monde biennale et une Super Ligue des clubs africains

Réunie en Assemblée générale extraordinaire (AGE) ce 26 novembre 2021 au Caire, la CAF a apporté son soutien à une éventuelle Coupe du monde organisée tous les deux ans au lieu de quatre ans. L’AGE a par ailleurs encouragé la direction de la CAF à poursuivre la création d’une Super Ligue, nouvelle compétition qui réunira les meilleurs clubs africains. L’idée d’une super ligue avait été rejetée par l’UEFA au mois d'août dernier et l'instance européenne de football avait même engagé une procédure disciplinaire contre Barcelone, la Juventus et le Real Madrid, des clubs qui étaient favorables au projet de création d'une Super Ligue européenne.

Cependant, l’idée est largement soutenue sur le continent africain notamment par le président de la CAF. Au Caire, les délégués ont en effet « reconnu l'avantage potentiel d'une super ligue panafricaine et encouragé le Comité exécutif de la CAF à poursuivre son étude et ses investigations afin de finaliser son plan pour le lancement » de cette nouvelle compétition. Un événement qui doit réunir chaque saison une vingtaine de gros clubs du continent mais dont les contours restent encore à définir.

Si le projet de la Super Ligue africaine est adopté, la Champions league africaine va changer de nom et la compétition démarrera à partir de la prochaine saison selon des règles et des conditions spécifiques.

Présent à ses assises, Arsène Wenger a, pour sa part, vanté une réforme du Mondial devant les membres de la CAF. Un projet qui ne semble d'ailleurs pas incompatible avec une Coupe d’Afrique des nations organisée tous les deux ans, a assuré Steven Martens, le Directeur technique de la FIFA, rapporte Rfi. « Du point de vue du football, il y a beaucoup d'avantages à cela [Un Mondial tous les deux ans, Ndlr], a martelé le Belge, qui accompagnait l’ex-coach d’Arsenal durant une présentation. Parce que cela rend ses éliminatoires plus intéressantes. Vous pouvez conserver la CAN tous les deux ans. La Coupe du monde aura lieu tous les deux ans ».

Comment concilier une CAN et un Mondial tous les 2 ans ? Patrice Motsepe a botté en touche, en conférence de presse : « La principale compétition pour l'Afrique, qui est la CAN, continuera avec certitude. Une partie du processus doit consister à s'assurer que les joueurs ne joueront pas plus de matches qu'auparavant. Il y aura une révision fondamentale des compétitions ainsi que des structures qui existent depuis de nombreuses années. »