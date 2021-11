Or: Hummingbird détient 1,12 million d’ onces au Mali et en Guinée

Malgré une production d' or en baisse au 3ème trimestre au Mali, Hummingbird Resources a engrangé des réserves aurifères estimées à 1,12 million d’ onces au Mali et en Guinée, selon une annonce de la société britannique le 25 novembre 2021.

Onces d' or: La compagnie minière Hummingbird Resources publie ses résultats opérationnels

La compagnie minière britannique Hummingbird Resources, à l’occasion de la publication de ses résultats opérationnels pour le dernier trimestre de l’année 2021, fait état d’une hausse de 438 600 onces par rapport à la précédente évaluation datant d’octobre 2019. En effet, l’entreprise qui a produit environ 70 000 onces d’or entre janvier et septembre 2021 au Mali, a pu totaliser une réserve aurifère de 1,12 million d’onces pour le compte de de sa mine d’or malienne ainsi que celle en Guinée Conakry.

En estimant le prix actuel de l’or à 1 792 dollars l’once, ces réserves ont une valeur numéraire de plus de 2 milliards de dollars selon les calculs réalisés par l’Agence Ecofin, sans compter les 2,5 millions d’onces à la production d’or du Liberia en 14 ans selon une étude publiée en juin 2021.

Selon les détails fournis par la société sur son site web, les réserves de sa mine d’or malienne Yanfolila ont augmenté de 29 700 onces, totalisant 705 800 onces alors qu’en Guinée, elle a réalisé une première estimation de réserves de 408 900 onces à sa mine Kouroussa. L’évaluation pour ces deux actifs aurait encore un potentiel de hausse, car elle n’inclut par la campagne de forages réalisée en 2021 par la société et dont les résultats seront plutôt incorporés dans une mise à jour prévue pour le deuxième trimestre 2022.

« Les campagnes d’exploration de cette année ont été trois fois plus importantes en termes de mètres forés que celles de 2020, avec pour objectif d’augmenter davantage la base de réserves et de ressources de notre société afin de réaliser son ambition d’avoir des durées de vie de plus de 10 ans pour nos actifs », a déclaré le PDG Dan Betts.

Aucun pays africain dans le top 10 mondial des détenteurs de réserves d’or

Bien que grande exportatrice d’or avec, entre autres, l’ Afrique du Sud, le Botswana, le Ghana ou encore le Mali, l’Afrique des 54 pays ne figure pas dans le palmarès des 10 pays par la valeur de leurs réserves officielles en or. Pis encore, seuls 4 pays situés entre le Djoliba et le Zambéze sont présents dans le top 50 mondial des détenteurs d’or dans les réserves de leurs banques centrales.

Le premier pays africain figurant dans ce classement tiré des rapports du FMI et l’Algérie qui pointe au 26e rang avec 173 tonnes. À 5 marches plus loin, arrive l’Afrique du Sud (31e) avec 125,3 tonnes. Puis la Libye (33e) avec 116,6 tonnes, l’Egypte (39) avec 78,8 tonnes. Ces quatre pays sont les seuls à figurer dans le top 50 des détenteurs de réserves officielles en or.

Les États-Unis avec 8 133,5 tonnes d’or soit 477,03 milliards de dollars selon le cours de l’once au 15 octobre 2021, sont le premier pays détenteur du métal de Mansa Moussa lequel pèse pour 78,9% dans les réserves de la FED. Est-ce à dire que l’Oncle Sam est le premier à se méfier du dollar, une monnaie décorollée de l’or depuis 1971 et qui fonctionne depuis longtemps selon la bonne vieille planche à billets ?

En deuxième position, vient l’Allemagne avec 3 363,6 tonnes et des réserves officielles d’or soit 197,27 milliards de dollars avec une part d’or dans les réserves de change du pays de 75,2%. Puis, l’Italie avec 2 451,8 tonnes soit 144,21 milliards de dollars équivalent à une part d’or dans les réserves de change de 70,8%.

En quatrième position, arrive la France avec2 436 tonnes soit 142,87 milliards de dollars et une part d’or dans les réserves de change du pays de 65%. La Russie (5e) détient 2 299,2 tonnes de réserve soit soit 134,84 milliards de dollars équivalent à une part d’or dans les réserves de change de 22,6%.

La Chine pointe à la sixième place avec 1 948,3 tonnes soit 114,26 milliards de dollars et une part d’or dans les réserves de change de 3,4%. Derrière vient la Suisse (7e) avec 1 040 tonnes de réserves officielles soit 60,99 milliards de dollars et une part d’or dans les réserves de change du pays de 6,5%. Le Japon (8e) présente 765,2 tonnes de réserves officielles soit 44,80 milliards de dollars représentant une part d’or dans les réserves de change du pays de 3,1%. L’Inde (9e) détient 654,9 tonnes d’or soit 38,40 milliards de dollars et une part d’or dans les réserves de change du pays de 7,5%. En dixième position arrive les Pays-Bas, avec 612,5 tonnes et des réserves officielles d’or de 35,92 milliards de dollars soit une part d’or dans les réserves de change du pays de 70,9%.