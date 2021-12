Largué par Emma Dobré, Saga La Légende a voulu tout arrêter

Invité à l'émission Showbuzz diffusée sur la Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI), Saga La Légende est revenu sur sa rupture avec la belle Emma Dobré.

Saga La Légende: "Si je dis que j'ai oubliée Emma Dobré, c'est que je ne l'ai pas aimée parce que..."

Emma Dobré, productrice de l'artiste Kerozen, a entretenu une relation amoureuse avec Saga la légende, un artiste qui joue le rôle de sosie de Douk Saga depuis le décès de ce dernier en 2006. En août dernier, Saga La Légende qui était également membre du label Emma Dobré Prod, a exprimé son mécontentement de voir sa compagne réagir dans une affaire entre Kerozen et Dj Leo. Pour lui, la jeune productrice accorde une trop grande importance à Kerozen au point d'oublier parfois sa vie de couple.

Après avoir exprimé son ras-le-bol à maintes reprises, le sosie de feu Douk Saga avait pris une importante décision. "Moi, ce que je vais faire, c'est simple. Je ne veux pas que mon travail soit lié à mes relations. Moi, je vais vous laisser continuer votre chemin ensemble, toi et ton artiste que tu aimes tant; comme ça, il n'y aura pas de problème, tu n'auras pas de parti pris. Vous allez continuer votre production. Moi je me retire", avait lâché Saga La Légende.

''Kerozen est, à la base, un ami. Il est là pour moi et je suis là pour lui. Personne ne peut me séparer de Kerozen. Avec Saga Junior, c'est la rupture ! Je ne le considère plus comme mon copain après ce qu'il a dit là'', indiquera Emma Dobré lors de son dernier passage à l’émission Peopl’Emik sur La 3. Des mois après cette rupture, Saga La Légende qui était invité sur NCI, n'a pas été capable de dire qu'il a fait le deuil de sa relation avec la belle Emma Dobré.

''Si je dis que je l'ai oubliée aussi facilement, c'est que je ne l'ai pas aimée, parce que tu ne peux pas rester avec quelqu'un pendant plus de 5 ans et puis ne pas l'aimer. Mais moi, je préfère ne plus en parler. Je préfère qu'on passe vraiment à autre chose. Je préfère parler de mon actualité, de mes affaires. C'est ça qui est le plus important pour moi'', a soutenu Saga La Légende. L'artiste qui, visiblement, n'a pas digéré la rupture, dit avoir songé à arrêter la musique.

''J'ai eu envie d'arrêter ma carrière musicale. Je me suis dis qu'il y a beaucoup de choses que je ne méritais pas et que j'ai eu. D'abord, moi je ne voulais plus chanter et c'est elle qui m'a ramené sur la scène. Avec tout ce que j'ai vécu (parlant de la rupture avec Emma Dobré), je me suis dis: ça sert à quoi de continuer? En même temps, la musique, c'est mon premier boulot, c'est ce qui m'a permis de m'assumer depuis 2006 jusqu'aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis dedans. Donc je me suis dis: je peux arrêter certes de chanter, mais dans le monde de la nuit, je ne me résigne pas'', a-t-il ajouté.