FIFA: Algérie - Tunisie en Finale de la Coupe Arabe 2021

Le Qatar a été sorti de la Coupe Arabe des nations de la FIFA mercredi par l'Algérie, lors des affiches des demi-finales pour faire place à une finale 100% africaine entre les Fennecs et les Tunisiens.

Deux nations du Maghreb qualifiées pour la finale de la Coupe Arabe 2021

L'Algérie et la Tunisie, deux nations du Maghreb, se sont qualifiées pour la finale de la Coupe arabe. En s’imposant toutes les deux mercredi dans le temps additionnel.

C’est d’abord la Tunisie qui s’est mise en valeur lors des demi-finales disputées mercredi. Les Tunisiens se sont qualifiés au bout du suspense à la cinquième minute du temps additionnel. Ils sont venus à bout de l’Égypte 1-0, grâce à un but contre son camp du capitaine égyptien Amr El Soulia (90e + 5). Ce dernier avait dévié, dans son propre but, un coup franc de Naïm Sliti. Une victoire qui a évidemment provoqué la liesse générale en Tunisie.

Après une fin de match incroyable, l'Algérie a éliminé le Qatar. Victorieuse 2-1 des Qataris au bout du bout mercredi soir, l'Algérie retrouvera la Tunisie en finale de la Coupe arabe, samedi à Al-Khor.

Après avoir ouvert le score par Benlamri (59e), l'Algérie a été rejointe sur une réalisation de Muntari, à la 90e+7. Le Qatar pensait alors avoir arraché la prolongation, mais le temps additionnel a continué et Yacine Brahimi a obtenu un penalty. Et si le gardien a repoussé la tentative de Belaïli, ce dernier a été tout heureux de voir le ballon lui revenir dessus et il a pu envoyer son pays en finale alors qu'on jouait la 90e... +16 !

Et quand on fait le tour des Une du jour en Algérie, il y a bien évidemment une photo qui ressort : cette célébration de Youcef Belaili, qui a d'abord vu son penalty être repoussé avant d'envoyer le ballon au fond des filets dans la foulée. Le numéro 10 des Fennecs a même dû effrayer l'arbitre de touche... Désormais, l'Algérie n'attend qu'une chose : une victoire en finale samedi après-midi (16h), en attendant l'ouverture de la CAN 2021 au Cameroun.